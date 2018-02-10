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أستونيا وروسيا تتبادلان جاسوسين حكم عليهما بالسجن

السبت، 10 فبراير 2018 07:23 م
أستونيا وروسيا تتبادلان جاسوسين حكم عليهما بالسجن الشرطة الروسية


تالين (أ ف ب)
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 تبادلت أستونيا وروسيا السبت، عند حدودهما شخصين حكم عليهما بالسجن بتهمة التجسس وصدر عفو رئاسى عنهما، وفق ما أعلنت السلطات الأستونية.

وتمت مبادلة رجل الأعمال الاستونى رايفو سوسى بالروسى أرتيوم زينتشنكو عند مركز كويدولا الحدودى فى جنوب شرق أستونيا.

وقال رئيس أجهزة الأمن الداخلية الأستونية أرنولد سينيسالو إن "استونيا رحلت إلى روسيا جاسوسا ارتكب جرما هنا، وبذلك تمكن رجل الأعمال الاستونى من العودة إلى عائلته بعدما اعتقل لفترة طويلة فى روسيا".

وحكم على رايفو سوسى الذى أعتقل فى فبراير 2016 فى روسيا لممارسته أنشطة تعود إلى ما بين العامين 2004 و2007، بالسجن 12 عاما فى ديسمبر 2017.

وكان يعمل فى مجال الطيران، وفى 2017، قضت محكمة فى تالين بسجن زينتشنكو 5 أعوام لتجسسه لحساب الاستخبارات العسكرية الروسية.

وكان زينتشنكو يقيم بشكل قانونى فى أستونيا منذ 2013 حيث دين بجمع ونقل معلومات استخباراتية تضر بالأمن القومى فى أستونيا.

 


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