أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 2018 - 2- 10





مصطفى عبد التواب

شهد اليوم السبت 10-2-2018، عدد من الاخبار الاقتصادية، من بينها توقع وزير المالية بتراجع التضخم، علاوة على تأكيد كرستين لاجارد مديرة صندوق النقد، بأن مصر سوف تقدم اصلاحات جديدة فى دعم الطاقة، وفيما يلى، اهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم.





وزير المالية يتوقع تراجع التضخم ما بين 10-13% نهاية العام الجارى



توقع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، تراجع التضخم السنوى فى مصر إلى المستوى الذى يستهدفه البنك المركزى، والذى يتراوح بين 10-13% بنهاية العام الجارى.

وأضاف الجارحى فى تصريحات صحفية على هامش المنتدى العربى الثالث للمالية العامة المنعقد اليوم السبت فى دبى، أن التراجع الملحوظ لمستوى التضخم السنوى إلى 17% بنهاية يناير مقابل 22% فى ديسمبر، فضلا عن انخفاض التضخم الشهرى خلال الشهرين الماضيين يشير إلى تحسن ملحوظ، واحتمالات بلوغ المعدلات التى يستهدفها البنك المركزى.