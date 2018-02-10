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أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 2018 - 2- 10

السبت، 10 فبراير 2018 09:00 م
أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 2018 - 2- 10 عمرو الجارحى وزير المالية


مصطفى عبد التواب
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شهد اليوم السبت 10-2-2018، عدد من الاخبار الاقتصادية، من بينها توقع وزير المالية بتراجع التضخم، علاوة على تأكيد كرستين لاجارد مديرة صندوق النقد، بأن مصر سوف تقدم اصلاحات جديدة فى دعم الطاقة، وفيما يلى، اهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم. 


وزير المالية يتوقع تراجع التضخم ما بين 10-13% نهاية العام الجارى
 

توقع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، تراجع التضخم السنوى  فى مصر إلى المستوى الذى يستهدفه البنك المركزى، والذى يتراوح بين 10-13% بنهاية العام الجارى.
 
 
وأضاف الجارحى فى تصريحات صحفية على هامش المنتدى العربى الثالث للمالية العامة المنعقد اليوم السبت فى دبى، أن التراجع الملحوظ لمستوى التضخم السنوى إلى 17% بنهاية يناير مقابل 22% فى ديسمبر، فضلا عن انخفاض التضخم الشهرى خلال الشهرين الماضيين يشير إلى تحسن ملحوظ، واحتمالات بلوغ المعدلات التى يستهدفها البنك المركزى.

 



لاجارد: مصر تعهدت بتقدم أكبر في إصلاح دعم الطاقة

 

قالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى، إن البلدان المستوردة للنفط حققت تقدماً في خفض دعم الطاقة، مؤكدة أن مصر تعهدت، على سبيل المثال تعهدت بتحقيق تقدم أكبر في إصلاح الطاقة ضمن برنامجها الذي يدعمه الصندوق.

 

وأشارت لاجارد خلال كلمتها خلال المنتدى العربى للمالية العامة فى دورته الثالثة الذى ينظمه صندوق النقد العربى اليوم السبت بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، أنه قد تحقق تقدم جيد في إلغاء دعم الطاقة بالتدريج، وقد قامت كل البلدان المصدرة للنفط برفع الأسعار المحلية، مع التزام كثير منها بإنجاز المزيد.

 

وتابعت، أنه جارٍ العمل في تونس لإصلاح دعم الطاقة، مما حقق للحكومة وفراً في المالية العامة يعادل 1% من إجمالي الناتج المحلي – ويمكن الآن توزيعه لتمويل النفقات ذات الأولوية على غرار نفقات الحماية الاجتماعية

 

وشددت لاجارد على أنه لا يوجد ما يبرر الاستمرار في دعم الطاقة، فهو يأتي بتكلفة باهظة – بمتوسط 4.5% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط و 3% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المستوردة للنفط، رغم انخفاض أسعار النفط.

كشف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن 230 مصدرًا جديدًا " شركات جديدة" دخلوا لقطاع التصدير الخارجى خلال عام 2017 ، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع نسبة صادرات القطاع  32% لتبلغ ما قيمته 4.4 مليار دولار 2017 مقارنة بـ 3.3 مليار دولار خلال عام 2016.

وفى هذا الإطار، قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إن نسبة نمو صادرات القطاع العام الماضى كانت نتيجة دخول هذا العدد الكبير من الشركات المصدرة ضمن قائمة المصدرين لدينا، إلى جانب تركيز المجلس على فتح أسواق جديدة وتكثيف تواجده فى المعارض المتخصصة.

وأضاف أبو المكارم لـ"اليوم السابع"، أن المجلس سيركز هذا العام على المعارض الأكثر تخصصا وتميزًا وبصرف النظر عن عدد هذه المعارض سنويًا، فالأهم لدينا هو التخصص وأن نتجنب المشاركة فى المعارض العامة والمحلية خارجيًا بحيث ينصب تواجدنا خلال العام الجارى 2018 على المعارض الكيماوية العامة والمتخصصة حتى نتمكن من زيادة صادرتنا، موضحا" هدفنا ليس الدفع بعدد أكبر من الشركات للتواجد فى المعارض الخارجية دون أن تحقق عائد ولكن نهدف لزيادة العقود التصديرية".


قال عمرو الجارحى وزير المالية، ردا على "اليوم السابع" إن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية بالدولار قفزت إلى ما بين 20.2- 20.3 مليار دولار منذ تعويم الجنيه.
 
 
وتابع الجارحى فى تصريح له على هامش المنتدى العربى الثالث للمالية العامة، أن إقبال الأجانب على أذون الخزانة المصرية بعد التعويم كان تاريخيا، وأنه من الطبيعى  تراجع الطلب مؤخرا فى ظل توقعات الأسواق بخفض محتمل لأسعار الفائدة على العملية المحلية بعد تراجع التضخم.


وزير البترول: "إيجبس 2018" ملتقى عالمى لطرح الفرص الاستثمار فى مصر


تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينطلق يوم الاثنين المقبل، مؤتمر ومعرض مصر الدولى الثانى للبترول "إيجبس 2018"، والذى تستمر فعالياته على مدار 3 أيام.
 
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية هذا المؤتمر، الذى يعد فرصة لتبادل الآراء والخبرات الفنية، والتعرف على أحدث التكنولوجيات المطبقة فى صناعة البترول والغاز العالمية، كما يعد ملتقى بتروليًا عالميًا هامًا لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة فى شتى المجالات البترولية المصرية، أمام كبرى الشركات البترولية العالمية، وخاصة فى مشروع مصر القومى للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول الذى يتم تنفيذه حاليًا.
 
ويشهد المؤتمر إقبالًا كبيرًا، حيث يشارك فيه العديد من وزراء الطاقة والبترول، فضلًا عن سكرتير عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وأمين عام الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وأمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز، ورئيس مجلس البترول العالمى، بالإضافة إلى حوالى 150 خبيرًا، كما يشهد المؤتمر حوالى 40 جلسة فنية إلى جانب الجلسات الرئيسية، ويشارك فى فاعلياته أكثر من 400 شركة محلية وعالمية، و10 آلاف مشارك و11 جناحاً لكبريات الدول فى الصناعة البترولية.
 

وزير الصناعة يعلن تعديل قانون تفضيل المنتج المحلى.. ويؤكد: يلزم الجهات الحكومية


قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه تم إجراء تعديلات على القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، معلنا أن التعديل الجديد يلزم الشركات التابعة للجهات الحكومية بتنفيذ القانون عند إجراء الصفقات الحكومية وهو ما لم يكن يحدث قبل ذلك.

 

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن مجلس الوزراء وافق على التعديلات فى القانون وحاليًا القانون موجود فى مجلس الدولة لإجراء المراجعة النهاية له.

 

يشار إلى أن المصنعين المحليين تقدموا بشكاوى عدة إلى لجنة تفضيل المنتج المحلى فى اتحاد الصناعات، بأن جهات حكومية وشركات تابعة لها ترفض الاعتماد على المنتجات الوطنية عند إجراء الصفقات والاعتماد على المنتجات المستوردة.


"النقد العربى": عجز الموازنة فى الدول العربية يتراجع لـ6.3% فى 2017

قال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدى، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، إن الإصلاحات المالية التى اتخذتها الدول العربية ساهمت فى خفض عجز الموازنات العامة لمجموع تلك الدول كمتوسط من نسبة 10.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2016 إلى حوالى 6.3 % العام الماضى.

 

وتوقع عبد الرحمن بن عبد الله الحميدى فى كلمته التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية لـ"المنتدى الثالث للمالية العامة فى الدول العربية.. الآفاق والتحديات فى الدول العربية"، الذى ينظمه صندوق النقد العربى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى اليوم السبت فى دبى، استمرار انخفاض عجز الموازنة فى الدول العربية إلى 5.1% خلال العام الجارى.

136 مليونا و143 ألف جنيه إجمالى ضرائب جمركية ورسوم محصلة خلال يناير 2018

 

أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد برئاسة  السيد العوف مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بجمارك بورسعيد خلال شهر يناير 2018 عن 310 سيارات ركوب (ملاكى) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائى وعن 776 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 268 مليونا و610 آلف و702 جنيه، كما أنهت إدارة سيارات الركوب خلال نفس الفترة الإجراءات على مشمول 474 بيانا جمركيا ترانزيت.

 
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 52 مليونا و 994 ألفا و 992 جنيها والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 34 مليونا و 560 ألفا و 967 جنيها جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 87 مليونا و555 ألفا و959 جنيها.
 
 

 


 
 

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