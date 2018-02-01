"valU" وبنك الاستثمار العربى يوقعان بروتوكول لفتح حسابات بنكية لسائقى أوبر





كتب هانى الحوتى

وقعت شركة valU لخدمات البيع بالتقسيط، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع بنك الاستثمار العربى من أجل فتح الحسابات البنكية لسائقى شركات النقل التشاركى الراغبين فى شراء السيارات الجديدة بالتقسيط ضمن اتفاقية التمويل الموقعة بين شركتى valU وأوبر، التى تم الإعلان عنها خلال ديسمبر 2017 لمساعدة سائقى أوبر الحاليين والمحتملين الذين لا يمتلكون سيارتهم الخاصة، فى اقتناء السيارات التى يرغبون فى شرائها بالتقسيط على مدة ميسرة تصل إلى 4 سنوات.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تمكين سائقى أوبر من طلب التمويل لشراء السيارات الجديدة بالتقسيط بسعر عائد منخفض 5٪فقط مقارنة بمتوسط سعر فائدة 20% فى السوق، مع تبسيط الإجراءات والمتطلبات المستندية اللازمة لفتح حسابات البنكية وتذليل العقبات التى عادة ما تقابل السائقين الحاليين والمحتملين للحصول على تمويل لشراء سيارة جديدة بالتقسيط.

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل تسليم أول سيارة يتم شرائها التقسيط ضمن اتفاقية التمويل بين valU وأوبر وهو ما يعكس سهولة الانضمام إلى برنامج التقسيط وسرعة عملية الموافقة والتنفيذ التى تنفرد بها منظومة valU لخدمات البيع بالتقسيط فى مصر.

وتمت مراسم توقيع البروتوكول اليوم بحضور هانى سيف النصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، وفاطمة لطفى رئيس مجلس إدارة غير التنفيذى للمجموعة المالية فاينانس، وهى ذراع التمويل غير المصرفى التابع للمجموعة المالية هيرميس وتضم تحت مظلتها شركة valU لخدمات البيع بالتقسيط.

وفى هذا السياق، أعربت فاطمة لطفى، رئيس مجلس إدارة غير التنفيذى للمجموعة المالية فاينانس، عن سرورها بتوقيع بروتوكول التعاون مع بنك الاستثمار العربى للمساهمة فى توفير الخدمات البنكية لفئة كبيرة من السائقين قد لا تحظى بالخدمات المالية، وأن الهدف وراء ذلك هو دعم مبادرات البنك المركزى لزيادة معدلات الشمول المالى فى مصر نظرًا لتأثيره الجوهرى من الناحية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأضافت فاطمة لطفى، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن الشركة تسعى لإتاحة التمويل بعائد منخفض يبلغ 5% فقط لمشروعات ريادة الأعمال فى مجال النقل التشاركى مع أوبر، وذلك فى إطار مبادرة "فكرتك شركتك" التى أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لدعم ريادة الأعمال فى جميع القطاعات.

ووقعت شركة valU ، مطلع نوفمبر الماضى، اتفاقية تمويل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ولجنة منحة المملكة العربية السعودية لتمليك السيارات فى منظومة النقل التشاركى بقيمة 100 مليون جنيه، حيث جاءت تلك الاتفاقية فى إطار تفعيل قانون الاستثمار الجديد وما نص عليه من دعم للمستثمر الصغير ومشروعات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى دعم قطاع التمويل غير المصرفى بالسوق المصرى.

وأعرب هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، عن بالغ سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون بين مصرفه وشركة valU لخدمات البيع بالتقسيط، للمساهمة فى توفير الخدمات البنكية لفئة كبيرة من السائقين قد لا تحظى بالخدمات المالية، وأن هذا البروتوكول يتكامل مع المنظومة الاستراتيجية لبنك الاستثمار العربى وهو تبنى تمويل المشروعات الصغيرة المتخصصة وبطرق غير تقليدية تؤدى إلى ايجاد فرص عمل ناجحة ودائمة ومستقرة وسريعة مع الاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى والتى تهدف إلى زيادة معدلات الشمول المالى فى مصر نظرًا لتأثيره الجوهرى من الناحية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين بما يتماشى مع ما يطالب به الرئيس من تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والعمل على خلق مناخ مناسب لهم .

ويأتى دور البنك بفتح حسابات للسائقين بعد حصولهم على التمويل من شركة valU مع إصدار البنك شيكات مسحوبة على حسابات السائقين لصالح شركة valU ، وسيقوم السائقون بإيداع الأقساط الشهرية فى حساباتهم فى بنك الاستثمار العربى، كما سيقوم البنك بتحويل كافة الأقساط إلى حساب شركة valU.

جدير بالذكر أن شركة valU نشأت مؤخرًا لتقديم خدمات البيع بالتقسيط فى السوق المصرى وفقاً لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الخدمات المالية (FinTech)، حيث تنفرد valU بأسرع وأسهل موافقة لبرامج التقسيط فى مصر لإتاحة برامج للتسوق تناسب احتياجات وقدرات كل عميل.