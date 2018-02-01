950 عامل عالقون تحت الأرض بسبب تعطل المصاعد بمنجم فى جنوب أفريقيا





جوهانسبرج (أ ف ب)

أعلن مسئولون أن نحو 950 عامل منجم فى جنوب أفريقيا عالقون تحت الأرض الخميس إثر عطل كهربائى لكنهم ليسوا فى خطر داهم على ما يبدو.

وأكدت شركة سيبانيى- ستيلووتر للمناجم أن عطلا كهربائيا كبيرا تسبب فى وقف عمل المصاعد وعدم تمكن طواقم العمل الليلية من الصعود الى السطح فى منجم بياتريكس للذهب قرب مدينة ويلكوم بوسط البلاد.

وقال جيمس ويلستيد، المتحدث باسم الشركة لمحطة "إى إن سى إيه" التلفزيونية "ارسلنا رجال الانقاذ إلى المنجم، واحصوا جميع الاشخاص ويحاولون بالتأكيد اخراجهم فى أسرع وقت ممكن".

وأضاف فى اتصال هاتفى مع وكالة فرانس برس "جميع العمال بخير على ما يبدو. نقوم بتزويدهم بالطعام والمياه".

وقالت الشركة إن نحو 65 شخصا تم انقاذهم خلال النهار، وبحلول المساء كان 950 لا يزالون محاصرين تحت الارض.

وقال ويلستيد ان المهندسين يبذلون جهودا حثيثة لتشغيل مولدات الطوارئ وبالتالى تشغيل المصاعد.

وأضاف "نعمل بشكل حثيث على هذه المسألة حاليا".

ويقع منجم بياتريكس فى مقاطعة فرى ستايت، على بعد 290 كلم جنوب غرب جوهانسبرج.