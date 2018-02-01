4 طلاب من جامعة النهضة يحصلون على منح للدراسة بمركز "أوبتك" الجديد





وائل ربيعى

فاز 4 طلاب من طلاب جامعة النهضة بمنح لدراسة "اللغة الإنجليزية أو تكنولوجيا المعلومات أو الوسائط المتعددة" بمركز "تعليم" لتأهيل الشباب، الذى تم افتتاحه اليوم بالتعاون مع شركة أوبتك العالمية.

وجاءت أسماء الطلاب، الذين سحب أوراقهم السفير الهندى بالقاهرة بقرعة علنية أمام الحضور بحفل افتتاح مركز "تعليم" الجديد: "عمر محمد شاهين، ومحمد شومان، ومصطفى أحمد، ومصطفى علوان".

وحضر حفل الاحتفال، المهندس محمد الرشيدى، المدير التنفيذى لشركة تعليم للخدمات الإدارية ورئيس مجلس أمناء جامعة النهضة ببنى سويف، والسفير الهندى فى مصر والدكتور عمرو عزت سلامة، أمين اتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد النشار، وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ الحقوق بجامعة القاهرة.