وكيل تعليم كفر الشيخ: تطبيق خطة الإخلاء السريع وغرف عمليات للمتابعة





كفر الشيخ – محمد سليمان

قال صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه شدد على مديرى الإدارات التعليمية، ومديرى المدارس، لبدء خطة الإخلاء السريع بجميع مدارس المحافظة "ابتدائى، إعدادى، ثانوى عام وفنى "، خلال الفصل الدراسى الثانى، مؤكداً أنه شكل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة المدارس التى يتم تطبيق الإخلاء السريع بها.

وأضاف عثمان، لـ"اليوم السابع"، أنه سيعقد اجتماعا مع مديرى الإدارات ومسئولى أمن المديرية ومسئولى الصحة والسلامة ومجموعة الأزمات ومسئولى الصحة والسلامة لشرح خطة الإخلاء السريع، مؤكدا أن خطة الإخلاء سيتم تطبيقها فى كل مرحلة من المراحل التعليمية على حدة لكل أسبوع، فمدارس التعليم الابتدائى تطبق خطة الإخلاء فى الأسبوع الأول من بدء الفصل الدراسى الثانى وتطبيق مدارس المرحلة الإعدادية الخطة فى الأسبوع الثانى وتطبق مدارس التعليم الثانوى العام والفنى فى الأسبوع الثالث.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن وزارة التربية والتعليم حريصة على تطبيق خطة الإخلاء فى جميع مدارس الجمهورية تجنباً لما قد يحمد عقباه فى حالة حدوث كوارث أو أزمات، مؤكدًا أن الهدف من تطبيق خطة الإخلاء كل 3 أشهر تفادى الأخطاء، مشيرًا أن هناك أكثر من 200 مدرسة طبق خطة الإخلاء خلال الفصل الدراسى الأول.