وكيل الأزهر: جميع الأديان متفقة على الأصول و"الخلاف فى الفروع"





كتب لؤى على

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الأزهر يؤمن بالتعددية بكل أنواعها ويرى أنها ليست مشكلة وإنما يمكن الاستفادة من تلك التعددية بشكل كبير، مضيفا:" الله هو الذى خلق الخلق وسمح بهذه التعددية، والمشاكل المترتبة علي هذه التعددية هى من صنع البشر، فالشرع سمح للعلماء بالاختلاف فى المسائل الفقهية رحمة فلماذا نحن نمنع تلك الرحمة".

وأضاف "شومان"، خلال كلمته بندة جناح الأزهر بمعرض الكتاب بعنوان المواطنة، أن جميع الأديان متفقة على الأصول والثوابت والخلاف فى الفروع، مشددا على أنه لا توجد شريعة اعتنت بحقوق الآخرين كما أعتنى بها الاسلام، والشخص الذى بيننا وبين بلده حرب إذا حصل على إذن بالدخول لبلدنا أصبح معاهدا ودمه حرام ولا يجوز التعرض له حتى يعود إلى وطنه ويكون فى حماية جيش بلاده، فشريعة الإسلام لا تجيز لنا الاعتداء على رسل المعادين، وعلينا أن نلتزم بحدودنا ونعمل جميعا فى إطار المشتركات الإنسانية، ثم يترك لكل انسان ما اختلف فيه مع الآخر، ونتمنى أن يختفى التعصب الدينى، الذى إذا انشغلنا به ارتكبنا الآثام".

حضر الندوة الكاتب سمير مرقص، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، وأحمد عباس، الأمين العام لجامعة الأزهر، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، منسق بيت العائلة .