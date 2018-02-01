وقف 3 موظفين بمطوبس عن العمل وإحالتهم للنيابة الإدارية فى محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، وقف مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة مطويس ،ومسئولة حفظ المحاضر بمجلس المدينة ،ورئس قسم التنظيم بالإدارة الهندسية، وإحالتهم للنيابة الإدارية ،لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية تجاه مخالفات ارتكبها عدد من المواطنين .

بناء على المذكرة التي تقدم بها اللواء عصام رصاص رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ والتي أكد فيها عدم اتخاذ الموظفين الإجراءات القانونية في 18 محضر مخالفات مباني على أرض زراعية بدون ترخيص و16 محضر مخالفات مباني صدر لها قرارات إيقاف ولم يحرر لها محاضر مخالفة طبقا للقانون 119 لسنة 2008، و 34 محضر مخالفة مباني لم تخطر بها التأمينات الاجتماعية لتحصيل قيمة الرسوم والاشتراكات المقررة قانونا مما تسبب إهدار المال العام ،و 8 محاضر مخالفات مباني مرفق بها خطابات موجهة إلي مركز شرطة مطوبس وخطابات موجهة إلي التأمينات الاجتماعية ولم يتم إرسالها الجهات المذكورة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال اللواء عصام رصاص رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس ، لـ"اليوم السابع " إنه عقد اجتماعاً للعاملين بالإدارة الهندسية بالوحدة بحضور محمد حسانين السكرتير العام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس ، عقب إحالة عدد من الموظفين للنيابة الإدارية، للتعرف على المشاكل الخاصة بالإدارة ، وأنه قرر إعادة تقسيم العمل بكل قسم بالادارة، لتحقيق الانضباط وتحديد المسئوليات كل موظف وعدم فقدان أو تأخير أي محاضر أو مستندات خاصة بالايقاف أو الازالات أو التعدي ومخالفات التراخيص ومنعا من الهروب من المسئوليات.