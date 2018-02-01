وزير الخارجية الكويتى يصل القاهرة لبحث آخر تطورات ملف القدس

وصل مطار القاهرة الدولى، عصر اليوم الخميس، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتى قادما على متن طائرة خاصة للمشاركة فى فعاليات الاجتماع الوزارى المستأنف بجامعة الدول العربية الذى يعقد لبحث ملف القدس.

يأتى اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات القرار الأمريكى بشأن القدس تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزارى رقم 8221 بتاريخ 9 ديسمبر الماضى، والذى نص على إبقاء المجلس فى حالة انعقاد والعودة للاجتماع فى موعد أقصاه شهر لتقويم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية فى ضوء المستجدات بما فى ذلك عقد قمة عربية استثنائية فى المملكة الأردنية الهاشمية وتقرر عقد الاجتماع المستأنف لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى فى الأول من فبراير وذلك فى ضوء ما تقرر فى الاجتماع الوزارى العربى المصغر الذى عقد فى الأردن يوم 6 يناير الماضى.