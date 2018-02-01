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وزير الأوقاف وأسامة الأزهرى وحمدى رزق بموسم جامعة القاهرة الثقافى

الخميس، 01 فبراير 2018 02:03 م
وزير الأوقاف وأسامة الأزهرى وحمدى رزق بموسم جامعة القاهرة الثقافى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة


وائل ربيعى
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تواصل جامعة القاهرة موسمها الثقافي الفني والصالون الثقافي مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2017/2018 برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمجموعة من اللقاءات والندوات الفكرية والحفلات الفنية. وأعلن الخشت تفاصيل الموسم الثقافي الفني والصالون الثقافي للجامعة، خلال الفصل الدراسي الثاني، التي تتضمن ندوات ومحاضرات ولقاءات فكرية وعلمية وفنية مفتوحة تناقش أهم القضايا المطروحة على الساحة المصرية، بمشاركة نخبة من المفكرين وكبارالكتاب والأساتذة، الي جانب عدد من الفاعليات الفنية.

 

ويستضيف الصالون الثقافي في الثانية ظهر يوم الأربعاء 14 فبراير الجاري بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، الكاتب الصحفي حمدي رزق في حلقة نقاشية حول كتاب "كيريا لسون .. في محبة الأقباط". ويشارك في الحلقة، الدكتور محمد حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، والأب رفيق جريش، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتور عبد الله التطاوي منسق الصالون الثقافي والأساتذة والطلاب، وسيتم توزيع نسخة من الكتاب علي الطلاب.

 

ويقام، ضمن فاعليات الموسم الثقافي الفني والصالون الثقافي للجامعة، حوار مفتوح مع الإعلامي تامر أمين حول "الإعلام والتعليم وتحديات المرحلة"، وذلك الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 22 فبراير بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة.

 

وتشهد الجامعة، خلال فعاليات موسمها الثقافي الفني والصالون الثقافي في الفصل الدراسي الثاني، حواراً مفتوحاً مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حول "المشاركة الإيجابية للشباب في بناء المجتمع"، وذلك في الواحدة ظهر يوم الاثنين 26 فبراير.

 

ويقام الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء 28 فبراير، لقاءً مفتوحاً مع الدكتور أسامة الأزهري ونخبة من قادة القوات المسلحة حول "المفهوم الصحيح للجهاد في الإسلام .. مكانة الشهيد". ويتحدث الدكتور عمرو شريف في الواحدة ظهر يوم الأربعاء 7 مارس في ندوة بعنوان "كيف يعمل العقل". كما تشهد الجامعة، ندوة للإعلامي محمد الورواري بعنوان "العقل الإعلامي العربي وتحديات المرحلة".

 

وتنظم جامعة القاهرة، خلال فعاليات موسمها الثقافي الفني في الفصل الدراسي الثاني، حفلاً لأوركسترا القاهرة السيمفوني الذي يعزف ألحان روائع الأفلام الأجنبية والعربية، كما تشهد حفلاً للفنان تامر عاشور.

 

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،  في بيان اليوم الخميس للمكتب الإعلامي ، إلى أن فعاليات الموسم الثقافي تستهدف تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع ورفع الوعي والتثقيف لدى الطلاب وتوسيع نطاق تفاعلهم مع القضايا الوطنية، بخاصة تلك المتعلقة بالتنمية والنهوض بالمجتمع.


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