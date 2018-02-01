video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 فبراير 2018 03:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: تقرير إنجاز وقياس أداء شهرى لجميع قيادات الوزارة

الخميس، 01 فبراير 2018 07:00 م
وزير الأوقاف: تقرير إنجاز وقياس أداء شهرى لجميع قيادات الوزارة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة


كتب لؤى على
إضافة تعليق

كلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الخميس جميع رؤساء القطاعات والجهات التابعة لوزارة الأوقاف بتقديم تقرير إنجاز وقياس أداء شهرى لجميع قيادات الوزارة من درجة وكيل وزارة، ومدير عام، يتضمن قياس الأداء فى تنفيذ المهام والتكليفات من جهة، ورصد عناصر التميز والإبداع وأى مشكلات أو معوقات أو تأخر فى نسب الإنجاز، وستكون هذه التقارير رسمية تدخل فى التقييم السنوى لأى قياداة، وسيتم مكافأة القيادات الأكثر تميزًا والأسرع إنجازًا، كما سيكون أمام من يحصل على تقدير أقل من جيد جدًا فرصة لإبداء وجهة نظره وإبراز الأسباب التى أدت إلى تأخر الإنجازات أن وجدت، إذا رغب فى ذلك، وسيتم تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد النجار للنظر فى أى تظلمات فى هذا الشأن.

 

وفى سياق آخر قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بأن الوزارة انتهت بصفة مبدئية من تطوير الهيكل الإدارى، وذلك باقتراح دمج قطاع المديريات بإدارتيه المركزيتين فى القطاعات الثلاثة الأخرى، واستحداث إدارة عامة للامتحانات، وإدارة مركزية للتفتيش والمتابعة تضم التفتيش العام والدعوى والمالى والإدارى والفنى،  وذلك فى إطار خطة إعادة هيكلة الجانب الإدارى، وترشيد الإنفاق، والاستثمار الأمثل للإمكانات البشرية ،  وبما يحقق حسن سير العمل ومنع التعارض والتداخل والتضارب فى الاختصاصات ،  علمًا بأن ذلك يعنى دمج 25% من قطاعات الوزارة فى إطار خطة التطوير الهيكلى والمؤسسى لها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل الأزهر: جميع الأديان متفقة على الأصول و"الخلاف فى الفروع"

أمين البحوث الإسلامية: الفكر المتطرف أكثر خطورة من الرصاص والقنابل

منسق بيت العائلة المصرية: نعلن دعمنا للرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية

وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف

تقرير انجاز

هيكلة ادارية



لا تفوتك
"المرور" تغلق كوبرى فيصل جزئيًا بسبب إصلاحات تستغرق يومين

"المرور" تغلق كوبرى فيصل جزئيًا بسبب إصلاحات تستغرق يومين

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

ترامب يمنع الأسطورة مارادونا من دخول الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يمنع الأسطورة مارادونا من دخول الولايات المتحدة الأمريكية

أشرف رشاد: حزب مستقبل وطن سيشكل الحكومة خلال خمس سنوات من الآن

أشرف رشاد: حزب مستقبل وطن سيشكل الحكومة خلال خمس سنوات من الآن

كيف دمرت أوهام أردوغان سوريا؟ ادعى تعاطفه مع القضية السورية لأغراض توسعية.. والمعارضة السورية أصبحت لعبة بيده وتتحرك وفق خططه الاستعمارية وأوهام إعادة الخلافة العثمانية.. وعملية عفرين خطوة بمشروعه الاستعمارى

كيف دمرت أوهام أردوغان سوريا؟ ادعى تعاطفه مع القضية السورية لأغراض توسعية.. والمعارضة السورية أصبحت لعبة بيده وتتحرك وفق خططه الاستعمارية وأوهام إعادة الخلافة العثمانية.. وعملية عفرين خطوة بمشروعه الاستعمارى

كيف يستفيد الأهلى من صفقات الشتاء ؟.. صلاح محسن ينقذ الهجوم الأحمر من مسلسل فرص آزارو المُهدرة.. الجزار يعالج أزمات الدفاع.. فخرى وشريف يرفعان كفاءة خط الوسط.. دور مهم للكابيتانو.. وعلى لطفى بديلاً لأحمد عادل

كيف يستفيد الأهلى من صفقات الشتاء ؟.. صلاح محسن ينقذ الهجوم الأحمر من مسلسل فرص آزارو المُهدرة.. الجزار يعالج أزمات الدفاع.. فخرى وشريف يرفعان كفاءة خط الوسط.. دور مهم للكابيتانو.. وعلى لطفى بديلاً لأحمد عادل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة