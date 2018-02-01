وزير الأوقاف: تقرير إنجاز وقياس أداء شهرى لجميع قيادات الوزارة

كتب لؤى على

كلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الخميس جميع رؤساء القطاعات والجهات التابعة لوزارة الأوقاف بتقديم تقرير إنجاز وقياس أداء شهرى لجميع قيادات الوزارة من درجة وكيل وزارة، ومدير عام، يتضمن قياس الأداء فى تنفيذ المهام والتكليفات من جهة، ورصد عناصر التميز والإبداع وأى مشكلات أو معوقات أو تأخر فى نسب الإنجاز، وستكون هذه التقارير رسمية تدخل فى التقييم السنوى لأى قياداة، وسيتم مكافأة القيادات الأكثر تميزًا والأسرع إنجازًا، كما سيكون أمام من يحصل على تقدير أقل من جيد جدًا فرصة لإبداء وجهة نظره وإبراز الأسباب التى أدت إلى تأخر الإنجازات أن وجدت، إذا رغب فى ذلك، وسيتم تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد النجار للنظر فى أى تظلمات فى هذا الشأن.

وفى سياق آخر قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بأن الوزارة انتهت بصفة مبدئية من تطوير الهيكل الإدارى، وذلك باقتراح دمج قطاع المديريات بإدارتيه المركزيتين فى القطاعات الثلاثة الأخرى، واستحداث إدارة عامة للامتحانات، وإدارة مركزية للتفتيش والمتابعة تضم التفتيش العام والدعوى والمالى والإدارى والفنى، وذلك فى إطار خطة إعادة هيكلة الجانب الإدارى، وترشيد الإنفاق، والاستثمار الأمثل للإمكانات البشرية ، وبما يحقق حسن سير العمل ومنع التعارض والتداخل والتضارب فى الاختصاصات ، علمًا بأن ذلك يعنى دمج 25% من قطاعات الوزارة فى إطار خطة التطوير الهيكلى والمؤسسى لها.