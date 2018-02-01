وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يجتمعان بفريق عمل برنامج "التنمية بصعيد مصر"

كتب مصطفى عبد التواب

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، بحضور فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق وحدة تطوير الإدارة المحلية، حيث تم مراجعة الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والممول بقرض من البنك الدولى فى محافظتى قنا وسوهاج وخطوات العمل التنفيذية للمشروعات، والتى يجرى حاليًا إعداد دراسات الجدوى لها تمهيدًا لطرحها خلال الفترة القادمة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى التأثير الاقتصادى لخطط التنمية المحلية والتوجه نحو اللامركزية، والذى من شأنه تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وأكدت على ضرورة توجيه دفعة استثمارية كبيرة لعملية التنمية فى الصعيد وكافة المحافظات، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بذلك.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إنه تم إنشاء مكتب تنسيقى ووحدات فنيه بمحافظتى قنا وسوهاج، وسيتم تقديم تقرير حول وضع وموقف اللجنة التيسيرية مع تحديد موعد اجتماع للجنة.

وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى ورود خطاب من رئاسة مجلس الوزراء بشأن استكمال الخدمات الخاصة وأعمال البنية التحتية على مستوى القرى، حيث أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات المخصصة للمحافظات وبخاصة لتنمية القرى من 18% إلى 20%، وذلك للقضاء على الفجوات التنموية، لافتة إلى أن التوجه السائد الآن يسير نحو زيادة الدفعة التنموية فى القرى والريف وبخاصة فى محافظات صعيد مصر وسرعة الانتهاء من المشروعات المنفذة بها، وذلك من خلال إقامة آليات تمويلية لتنمية الصعيد إضافة إلى سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية.

ووجهت الدكتورة هالة السعيد، دعوة لأعضاء اللجنة الفنية الممثلين عن الوزارات، وذلك للتنسيق لعقد اجتماع اللجنة التيسيرية.

ومن جانبه أشار اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إلى أن برنامج تنمية صعيد مصر هو جزء من خطة الحكومة لتحقيق التنمية المنشودة بمحافظات صعيد مصر التى يوليها الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية كبرى فى المرحلة الحالية لدعم الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين فى كافة محافظات الصعيد وتوفير الخدمات والبنية الأساسية وخلق فرص عمل مستدامة.

وأكد الجندى، على جدية الحكومة لإحداث نهضة اقتصادية فى كافة المجالات والقطاعات بمحافظات الصعيد اعتمادًا على الميزة النسبية والتنافسية فى كل محافظة.

وقال الجندى: "نعمل كفريق واحد حكومة ومواطنين لتحقيق الأهداف التى نتمناها للمحافظتين ولدينا إمكانيات كبيرة يمكن استغلالها تنمويًا وبهذا التعاون المستمر بيننا سنقوم بتنفيذ ما تم التخطيط له".

وأكد اللواء أبو بكر الجندى، على أهمية مشاركة المواطنين فى محافظتى سوهاج وقنا مع التأكيد على دور الرقابة الشعبية فى ضمان جودة تنفيذ المشروعات .

كما عرض الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الموقف التنفيذى للبرنامج فى سوهاج وقنا، موضحًا أن مشروعات الصرف الصحى والمياه يتم التنسيق لها حاليًا مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى لسرعة طرحها واسنادها.

ولفت الهلباوى، إلى أن مشروعات التنمية الصناعية يجرى التنسيق لطرحها مع هيئة التنمية الصناعية، موضحًا أن جميع المشروعات تم تحديدها بمشاركة المواطنين وهناك مشروعات أخرى تتم لتطبيق اللامركزية وبناء القدرات والتخطيط للعام المالى القادم وإشراك المواطنين والمتابعة والتقييم .

ووافقت الدكتورة هالة السعيد واللواء أبو بكر الجندى فى ختام الاجتماع على تشكيل اللجنة الفنية لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد والتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لسرعة إنجاز أعمال الصرف الصحى والمياه فى خطة السنة الأولى للمشروع والموافقة على دليل التشغيل للبرنامج وارساله للجنة التسيير والتأكيد على سرعة العمل الميدانى والتواجد فى محافظتى سوهاج وقنا وسرعة إنهاء المشروعات فى مواعيدها المحددة وسرعة وضع خطة استراتيجية للمحافظيتن وخطة العام القادم بالمشاركة مع مواطنى المحافظات.