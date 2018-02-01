وارسو ترفض انتقادات الخارجية الأمريكية حول قانون يتعلق بالمحرقة





وارسو (أ ف ب)

رفضت بولندا الخميس، الانتقادات التى وجهتها وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء، إلى قانون بولندى حول محرقة اليهود، معربة فى الوقت نفسه عن الأمل فى ألا تؤثر هذه التباينات "على الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعربت مساء الأربعاء قبيل التصويت فى مجلس الشيوخ البولندى على النص المتعلق بهذا الموضوع، عن "قلقها" حيال "تداعيات" القانون المطروح، الذى انتقدته اسرائيل ورأت فيها محاولة لانكار مشاركة البولنديين فى ابادة اليهود من جانب النازيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيثر نويرت إن هذا القانون ستكون له "تداعيات" على "مصالح بولندا وعلاقاتها الاستراتيجية، بما فى ذلك مع الولايات المتحدة وإسرائيل"، مؤكدة أن الانقسامات المحتملة بين الحلفاء "لا تفيد إلا منافسينا".

لكن تصريحها لم يؤثر على أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين الذين أقروا القانون، وما زال يتعين على الرئيس أندريه دودا توقيعه ليدخل حيز التنفيذ.

وأعلنت وزارة الخارجية البولندية فى بيان ردا على هواجس وزارة الخارجية الأمريكية، أن "التعديلات التى تم التصويت عليها لا تحد من حرية التعبير ولا من حرية البحث العلمى ونشر نتائجه، ولا من حرية النقاش التاريخى او النشاط الفنى".