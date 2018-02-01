نيويورك تايمز: التحقيق حول تدخل روسيا فى الانتخابات يركز حول لقاء فى برج ترامب





واشنطن (أ ف ب)

أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء، أن المدعى الخاص المكلف التحقيق حول التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية فى 2016، روبرت مولر يركز على الرد الاول لنجل الرئيس الأمريكى حول لقاء مثير للجدل عقده مع محامية روسية فى برج يملكه والده.

وكان دونالد ترامب الابن أصدر بيانا فى يوليو، قال فيه ان الاجتماع الذى عقد فى برج ترامب تاور فى نيويورك فى يوليو 2016 كان للتباحث حول سياسة التبنى مع المحامية الروسية.

وأُعد البيان على ما يبدو بتدخل مباشر من الرئيس دونالد ترامب، إلا أن الابن نشر لاحقا سلسلة من الرسائل الالكترونية التى سبقت الاجتماع كان أعرب فيها عن الاهتمام بلقاء المحامية ناتاليا فاسلنيتسكايا للحصول على ما قيل له بانها معلومات تضر بالمرشحة الديموقراطية آنذاك هيلارى كلينتون.

وكان ترامب الابن كتب فى احدى هذه الرسائل "اذا كان هذا ما تشيرون اليه فهو يروق لى خصوصا فى وقت متأخر من الصيف".

وكتبت الصحيفة أن المحققين مع مولر "استجوبوا العديد من مسؤولى البيت الابيض حول طريقة اعداد البيان ومدى اشراف الرئيس عليه بشكل مباشر".

وتابع التقرير أن فريق مولر أبلغ محامى ترامب بان البيان "واحد من نحو عشرة مواضيع يريد المدعون التباحث بشأنها بشكل مباشر" مع الرئيس، وهو ما يتم التفاوض بشأنه مع البيت الابيض.

وأضافت الصحيفة ان متحدثا سابقا باسم فريق ترامب يدعى مارك كورالو سيشهد بان مسؤولة الاتصالات فى البيت الابيض هوب هيكس يمكن ان تكون خططت لعرقلة القضاء.