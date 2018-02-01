video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 فبراير 2018 04:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

قبل تأجيل القضية ..

نكشف تفاصيل القبض على المتهمين بخطف طالبى كرداسة وطلب فدية مليون جنيه

الخميس، 01 فبراير 2018 03:32 م
نكشف تفاصيل القبض على المتهمين بخطف طالبى كرداسة وطلب فدية مليون جنيه المتهمون أثناء خطف الطالبين


كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل نجاح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بقيادة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث فى القبض على المتهمين المتورطين فى واقعة خطف طالبين بقرية ناهيا بكرداسة، وطلب فدية مليون جنيه، حيث ذكر أن عدد المتهمين المضبوطين وصل إلى 8 أشخاص.

وأضاف المصدر أنه جار إعداد الأكمنة للقبض على 2 من المتهمين ما زالا هاربين، كما ذكر أن المتهيمن ضبط بحوزتهم سلاحيين ناريين، وكمية كبيرة من الذخيرة.

وأوضح المصدر أن المتهمين تم ضبطهم بــ3 محافظات هى القاهرة وأسيوط والفيوم، وكشفت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة أن أحد الأشخاص كان يرتبط بعلاقة شراكة بمصنع مع والد أنس عادل البيدق، أحد الطالبين المختطفين، إلا أنه تم فضها، وفى سبيل حصوله على النقود التى ادعى أنه خسرها بسبب فض الشراكة استعان بالمتهمين لخطف ابنه وطلب فدية 500 ألف جنيه.

وذكر المصدر أنه اثناء خطف الطالب تصادف وجوده صديقه "على طه العدس" بصحبته، فاختطفه المتهمين أيضا، لفشلهما فى تحديد هوية الشخص المستهدف خطفه، ثم طلب المتهمين فدية 500 ألف جنيه لإطلاق سراحه أيضا.

وقال المصدر أنه نتيجة تضييق الخناق على المتهمين، ومحاصرتهم اضطروا لإطلاق سراحهما مساء أمس الأربعاء، حيث عادا دون دفع الفدية المطلوبة، مضيفا أنه جار إعداد الأكمنة للقبض على المتهمين الهاربين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد مرور 4 أيام على اختطاف "العدس" و"البيدق".. المتهمون يطلقون سراح الطالبين دون الحصول على الفدية.. أمن الجيزة يستمع لأقوالهما لكشف هوية الجناة.. والد "أنس العدس":"ابن عمى اتخطف ودفع 120 ألف جنيه علشان يسيبوه"

اخبار الحوادث

خطف طالبين

طلب فدية

قرية ناهيا

كرداسة

امن الجيزة



لا تفوتك
هاشتاج "هنفوضك تانى ياسيسى" يتصدر تويتر لليوم الثانى

هاشتاج "هنفوضك تانى ياسيسى" يتصدر تويتر لليوم الثانى

التعليم: بعد غد انطلاق الفصل الدراسى الثانى ولا تأجيل للدراسة

التعليم: بعد غد انطلاق الفصل الدراسى الثانى ولا تأجيل للدراسة

سوق انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الشتوى بعد غلق باب القيد.. الأهلى يتعاقد مع صلاح محسن ويستعيد الكابيتانو..الزمالك يضم النقاز وعنتر وعبد العزيز.. والإسماعيلى يكتفى بتوماس وعلى.. ولاعب القلعة الحمراء فى المصرى

سوق انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الشتوى بعد غلق باب القيد.. الأهلى يتعاقد مع صلاح محسن ويستعيد الكابيتانو..الزمالك يضم النقاز وعنتر وعبد العزيز.. والإسماعيلى يكتفى بتوماس وعلى.. ولاعب القلعة الحمراء فى المصرى

ادخلوها بسلام آمنين.. صحفية روسية تجرى جولة من القاهرة إلى شرم الشيخ.. مراسلة "نوفوستى" تثنى على الإجراءات الأمنية.. وتؤكد: طريق الساعات الخمس مريح ومؤمن.. وتوقعات بزيارة 12 مليون سائح لمصر

ادخلوها بسلام آمنين.. صحفية روسية تجرى جولة من القاهرة إلى شرم الشيخ.. مراسلة "نوفوستى" تثنى على الإجراءات الأمنية.. وتؤكد: طريق الساعات الخمس مريح ومؤمن.. وتوقعات بزيارة 12 مليون سائح لمصر

خالد صلاح يكتب: «السيسى» حين يقول: «أنا مش سياسى»!

خالد صلاح يكتب: «السيسى» حين يقول: «أنا مش سياسى»!

بطل الملاكمة حسام بكر يبدأ فى إجراءات التجنيس بأمريكا

بطل الملاكمة حسام بكر يبدأ فى إجراءات التجنيس بأمريكا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة