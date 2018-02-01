نكشف تفاصيل القبض على المتهمين بخطف طالبى كرداسة وطلب فدية مليون جنيه





كتب بهجت أبو ضيف

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل نجاح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بقيادة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث فى القبض على المتهمين المتورطين فى واقعة خطف طالبين بقرية ناهيا بكرداسة، وطلب فدية مليون جنيه، حيث ذكر أن عدد المتهمين المضبوطين وصل إلى 8 أشخاص.

وأضاف المصدر أنه جار إعداد الأكمنة للقبض على 2 من المتهمين ما زالا هاربين، كما ذكر أن المتهيمن ضبط بحوزتهم سلاحيين ناريين، وكمية كبيرة من الذخيرة.

وأوضح المصدر أن المتهمين تم ضبطهم بــ3 محافظات هى القاهرة وأسيوط والفيوم، وكشفت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة أن أحد الأشخاص كان يرتبط بعلاقة شراكة بمصنع مع والد أنس عادل البيدق، أحد الطالبين المختطفين، إلا أنه تم فضها، وفى سبيل حصوله على النقود التى ادعى أنه خسرها بسبب فض الشراكة استعان بالمتهمين لخطف ابنه وطلب فدية 500 ألف جنيه.

وذكر المصدر أنه اثناء خطف الطالب تصادف وجوده صديقه "على طه العدس" بصحبته، فاختطفه المتهمين أيضا، لفشلهما فى تحديد هوية الشخص المستهدف خطفه، ثم طلب المتهمين فدية 500 ألف جنيه لإطلاق سراحه أيضا.

وقال المصدر أنه نتيجة تضييق الخناق على المتهمين، ومحاصرتهم اضطروا لإطلاق سراحهما مساء أمس الأربعاء، حيث عادا دون دفع الفدية المطلوبة، مضيفا أنه جار إعداد الأكمنة للقبض على المتهمين الهاربين.