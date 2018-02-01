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نقابة المهندسين بأسيوط تعلن إجراءات الدعاية الانتخابية لمرشحيها

الخميس، 01 فبراير 2018 06:54 م
نقابة المهندسين بأسيوط تعلن إجراءات الدعاية الانتخابية لمرشحيها اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين


أسيوط ـ محمود عجمى
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عقدت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، اجتماعًا مع المرشحين لمناقشة سبل وإجراءات الدعاية الانتخابية داخل نادى النقابة.

وقال المهندس عبدالعاطى فتح الله عليوة رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، إن اللجنة العامة فتحت باب الدعاية الانتخابية داخل الأندية التابعة لنقابة المهندسين خلال الفترة من 2 فبراير حتى 19 فبراير، وإنه يسمح لأى مرشح أو قائمة انتخابية استخدام إحدى قاعات النادى أو مكان مكشوف به لعقد ندوة أو اجتماع انتخابى لمدة ساعتين مجانًا، وذلك لمرة واحدة فقط مع دفع مبلغ تأمينى قدره ألف وخمسمائة جنيه تسترد عقب الانتخابات.

وأوضح رئيس اللجنة أنه لا مانع من توزيع الدعاية الانتخابية الورقية داخل النادى خلال أوقات العمل الرسمية وطوال المدة المقررة للدعاية الانتخابية مع حظر تعليق أو لصق صور دعاية ثابتة للمرشحين داخل النادى.

وأضاف محمد الفرغلى محفوظ، سكرتير اللجنة، أنه يتم التنسيق مع إدارة النادى لحجز موعد الندوة أو الاجتماع، وذلك بتقديم طلب من المرشح أو مجموعة المرشحين لمدير النادى قبل الموعد المقترح للندوة أو الاجتماع بـ48 ساعة على ألا يتعارض ذلك مع أى ندوة أو اجتماع يعقد فى ذلك التوقيت، مع السماح بتعليق مؤقت للدعاية خلال الندوة على أن تزال فور الانتهاء من الندوة.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد عددًا من الاقتراحات حول زيادة أعداد الصناديق الانتخابية، وتقسيم أماكن الدعاية الانتخابية داخل النقابة من خلال القرعة بين المرشحين، تأكيدًا لمبدأ الحيادية الذى تنتهجه لجنة الانتخابات، مؤكدًا ثقته فى تفهم المهندسين بضرورة مشاركتهم فى ذلك العرس الانتخابى واختيار من يمثلهم لتحقيق مزيد من الإنجازات والرقى بالنقابة والمهنة.


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