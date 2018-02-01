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الخميس، 01 فبراير 2018 05:58 م
خالد صلاح
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نجاح عالمى متواصل لشركة هواوى خلال 2017

الخميس، 01 فبراير 2018 01:28 م
نجاح عالمى متواصل لشركة هواوى خلال 2017 هواوى


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كعادتها تواصل شركة هواوى لأعمال المستهلك تقديم تكنولوجيا مبتكرة لكل مستهلكيها حول العالم للسنة الجديدة، ويعتبر عام 2017 عاما استثنائيا للشركة، حيث تجاوزت حصتها فى السوق العالمية 10%، ما جعلها واحدة من أفضل ثلاثة علامات تجارية للهواتف المحمول فى العالم، حيث تتوقع "هواوى" أن تحقق إيرادات قدرها 236 مليار يوان صينى خلال عام 2018، بزيادة سنوية تبلغ نحو 30%، فى حين يتوقع أن تصل الشحنات العالمية السنوية للهواتف الذكية من هواوى إلى 153 مليون وحدة.

 

كانت شركة هواوى قد أطلقت خلال الربع الأخير من عام 2017، سلسلة هواوى Mate 10 التى لاقت نجاحا وإقبالا كبيرين فى جميع أنحاء العالم، حيث تألفت مجموعة هواوى Mate 10 وMate 10 Pro - أول هواتف ذكية فى العالم مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وجاءت ايضاً السلسلة متضمنة أول هاتف اقتصادى مزود بأربع كاميرات وشاشة عالية الوضوح بتقنية Huawei FullView، وهو هاتف Mate 10 Lite.

 

حافظت سلسلة هواوى Mate 10 على تصدرها المبيعات فى الكثير من الأسواق حول العالم حيث اقتنصت السلسلة الجديدة لقب أفضل هاتف ذكى من قبل مجلة Forbes العالمية، كما حازت على لقب أفضل هاتف أندرويد، والهاتف الأكثر أناقة. كما صنفت مجلة TechRadar البريطانية المتخصصة فى مراجعة الهواتف الذكية هاتف Mate 10 Pro كأفضل هاتف من حيث قدرة الفائقة وسعة البطارية الكبيرة التى تفوقت على جميع منافسيه.

 

استطاعت هواوى زيادة نسبة الوعى بعلامتها التجارية لدى مستهلكيها حول العالم من 81% فى عام 2016 إلى 85% فى عام 2017.

 

كما جاءت هواوى أيضاً فى المرتبة الـ70 من قائمة Interbrand الدولية لأفضل علامة تجارية عالمية فى العام 2017 وفى المرتبة 50 من قائمة BrandZ لأعلى 100 علامة تجارية قيمةً فى العالم كما تعتبر هواوى الشركة الصينية الاولى والوحيدة ضمن قائمة Forbes لأعلى العلامات التجارية قيمة لتحتل المرتبة الـ88 فى عام 2017.

 

جدير بالذكر أن مجموعة هواوى لأعمال المستهلك تستعد للإعلان عن نتائجها المالية عن عام 2017، وتأتى النتائج الإيجابية لتعكس الأداء القوى والنمو المستمر للشركة خلال العام، وقد ساهمت كل الأنشطة والحملات التسويقية فضلاً عن إطلاق عدة هواتف ذكية جديدة خلال العام فى زيادة الوعى بعلامة هواوى التجارية وارتفاع نسبة مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بشكل ملحوظ.


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هواوى

هواوى Mate 10

هواتف هواوى



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