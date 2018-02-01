نائب محافظ القاهرة: رصف شارعين بباب الشعرية وإزالة أكشاك بالازبكية

نائب محافظ القاهرة: رصف شارعين بباب الشعرية وإزالة أكشاك بالازبكيةالخميس، 01 فبراير 2018 01:00 ص
اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أنه تم إزالة عدد من الأكشاك المخالفة بشارع الجمهورية بالأزبكية.
وأضاف نائب المحافظ، فى تصريحات له، أن حى الموسكى رفغ جميع الإشغالات الموجودة فى شارع الجيش وشارع البوسته وأمام سنترال العتبة، وذلك فى إطار الحد من ظاهرة الباعة الجائلين.
وتابع: تم البدء فى تنفيذ خطة الرصف، بحى باب الشعرية، حيث تم البدء برصف بشارع الشيخ الصايم وحارة جامع سلام وسيتم الاستكمال عقب الانتهاء .
إضافة تعليق
مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018
الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة