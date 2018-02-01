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نائب محافظ القاهرة: رصف شارعين بباب الشعرية وإزالة أكشاك بالازبكية

الخميس، 01 فبراير 2018 01:00 ص
نائب محافظ القاهرة: رصف شارعين بباب الشعرية وإزالة أكشاك بالازبكية اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة


كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أنه تم إزالة عدد من الأكشاك المخالفة بشارع الجمهورية بالأزبكية.
 
وأضاف نائب المحافظ، فى تصريحات له، أن حى الموسكى رفغ جميع الإشغالات الموجودة فى شارع الجيش وشارع البوسته وأمام سنترال العتبة، وذلك فى إطار الحد من ظاهرة الباعة الجائلين.
 
وتابع: تم البدء فى تنفيذ خطة الرصف، بحى باب الشعرية، حيث تم البدء برصف بشارع الشيخ الصايم وحارة جامع سلام وسيتم الاستكمال عقب الانتهاء .
 
 

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