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نائب رئيس كتالونيا المقال يلمح لإمكانية تولى بوجديمونت الرئاسة "شرفيا"

الخميس، 01 فبراير 2018 06:33 م
نائب رئيس كتالونيا المقال يلمح لإمكانية تولى بوجديمونت الرئاسة "شرفيا" رئيس إقليم كتالونيا كارلس بوجديمونت


مدريد (أ ف ب)
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قال نائب الرئيس الكتالونى السابق والمسجون أوريول جونكيراس إن الرئيس الانفصالى كارلس بوجديمونت، المقيم فى المنفى الطوعى فى بلجيكا، يمكن أن يحكم كرئيس "فخرى" إلى جانب رئيس تنفيذى بصلاحيات كاملة.

وتأتى تعليقاته التى نشرت على موقع دياريو -  16 الإلكترونى فيما تشهد كتالونيا أزمة حول من سيحكم الإقليم بعد أشهر من محاولة الانفصال.

ويصر بوجديمونت على أنه هو من يجب أن يحكم كتالونيا مجددا بعد أن فازت الأحزاب الانفصالية بالغالبية فى انتخابات ديسمبر الماضى، لكنه يواجه خطر الاعتقال لدوره فى مساعى الانفصال فى حال عودته إلى إسبانيا، مما يعقد جهوده لتولى الرئاسة.

وفى وقت سابق هذا الأسبوع، أرجأ رئيس البرلمان الكتالونى روجر تورنت، وهو من حزب "اليسار الجمهورى فى كتالونيا" بزعامة جونكيراس تصويتا لتنصيب بوجديمونت رئيسا، مما كشف عن انشقاقات فى معسكر الانفصاليين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن يحكم كتالونيا من المنفى، قال جونكيراس المسجون لدوره فى الاستفتاء على الاستقلال إنه من الصعب أن يكون هناك رئيس "فاعل" رغم دفاعه عن بوجديمونت كمرشح شرعى.


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