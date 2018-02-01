نائب الرئيس العراقى يؤكد ضرورة حل الأزمة بين بغداد وأربيل

نائب الرئيس العراقى يؤكد ضرورة حل الأزمة بين بغداد وأربيلالخميس، 01 فبراير 2018 04:53 م
رئيس الحكومة العراقية نورى المالكى
بغداد (أ ش أ)
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أكد نائب رئيس الجمهورية العراقى نورى المالكى، اليوم الخميس، ضرورة حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بموجب الدستور.
والتقى المالكى -فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" بأڤل جلال طالبانى السياسى الكردى نجل الرئيس العراقى الراحل جلال الطالبانى وجرى خلال اللقاء التطرق إلى مجمل الأوضاع السياسية والأمنية وآخر المستجدات المحلية والإقليمية.
وأكد المالكى ضرورة العمل على توحيد الجهود والكلمة لمواجهة التحديات التى تشهدها البلاد.
وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت فى وقت سابق اليوم أن وفد الحكومة الاتحادية الذى زار الإقليم مؤخرا توصل مع حكومة كردستان إلى اتفاق مبدئى مكون من 6 نقاط، مشيرة إلى أنها تنتظر موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادى على النقاط الست.
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