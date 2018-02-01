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الخميس، 01 فبراير 2018 08:58 م
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موسكو: اعتقال 10 مواطنين روس فى الخارج بناء على طلبات أمريكا خلال 2017

الخميس، 01 فبراير 2018 05:33 م
موسكو: اعتقال 10 مواطنين روس فى الخارج بناء على طلبات أمريكا خلال 2017 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين


(أ ش أ)
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ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن أكثر من 10 مواطنين روس فى الخارج ألقى القبض عليهم بناء على طلبات أمريكية خلال عام 2017.

وقالت الوزارة - فى بيان بثته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "بالرغم من مناشداتنا لإنشاء تعاون بين السلطات المعنية فى روسيا والولايات المتحدة استنادا إلى معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة بين الولايات المتحدة وروسيا عام 1999، إلا أن الاستخبارات الأمريكية تواصل اصطيادا حقيقيا للروس فى جميع أنحاء العالم، ووصل عدد مثل هذه الحالات بالفعل إلى 40 حالة".

وأضافت " فى عام 2017 ، تم إلقاء القبض على أكثر من 10 مواطنين روس فى الخارج بناء على طلبات أمريكية ، وإن البعثات الدبلوماسية الروسية فى الخارج لطالما قدمت مساعدة قنصلية وقانونية شاملة للروس الذين يقعون فى محنة ، وستواصل تقديمها لهذه المساعدة ، وستسعى من أجل احترام حقوقهم ومصالحهم المشروعة ، فضلا عن العودة الأسرع إلى وطنهم الأم".

وتابعت " لكن فيما يتعلق بالظروف المذكورة ، نوصى بشدة المواطنين الروس بتقييم كافة المخاطر ، وخاصة إذا كانت هناك أسباب يتوقع من خلالها مطالبات من سلطات إنفاذ القانون الأمريكية".


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