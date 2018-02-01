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موريتانيا توقع وثيقة أممية حول إطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة

الخميس، 01 فبراير 2018 10:33 م
موريتانيا توقع وثيقة أممية حول إطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز


(أ ش أ)
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وقعت الحكومة الموريتانية ومنظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، فى نواكشوط وثيقة إطار الشراكة الخماسى من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2018 إلى 2022.

وقع على الوثيقة وزير الاقتصاد الموريتانى المختار ولد أجاى والمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة فى نواكشوط ماريو ساماجا.

وقال وزير الاقتصاد الموريتانى إن هذه المرحلة الجديدة من التعاون ستدعم تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التى اعتمدتها موريتانيا رسميا فى الآونة الأخيرة بوصفها الإطار المرجعى لكل السياسات التنموية فى البلاد حتى عام 2030 ويبلغ حجم الموارد المخصصة لهذا البرنامج 7ر662 مليون دولار.

وأضاف أن هذه الشراكة تعكس على الصعيد الوطنى تصميم موريتانيا على تبوئ المكانة اللائقة فى مصاف الأمم المتقدمة، وأن إطار الشراكة الإنمائية يشكل استجابة وانسجاما لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مع الأولويات الوطنية للبلد خلال الفترة المقبلة.


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