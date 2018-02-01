video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 فبراير 2018 08:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 15 مسلحا حوثيا فى محافظة الجوف باليمن

الخميس، 01 فبراير 2018 12:05 ص
مقتل 15 مسلحا حوثيا فى محافظة الجوف باليمن العنف فى اليمن - أرشيفية


(أ ش أ)
إضافة تعليق

قُتل 15 مسلحا من ميليشيات الحوثى فى كمين نصبته قوات الجيش اليمنى لهم فى منطقة المهاشمة، بمحافظة الجوف شمال اليمن.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، عن مصادر يمنية عسكرية - لم تسمها - قولها "إن العناصر الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع تم طردها منها فى الأيام الماضية جنوب منطقة المهاشمة، ونصبت لها قوات الجيش اليمنى كمينا محكما أدى إلى مقتل غالبية تلك العناصر وإصابة آخرين"، مشيرة إلى أن الجيش استولى على 3 عربات تابعة للحوثيين وعليها الرشاشات الثقيلة.

يذكر أن الجيش اليمنى يواصل عملياته العسكرية لتحرير ما تبقى من مناطق فى الجوف، عقب نجاحه فى السيطرة على مديرية خب الشعف الواقعة على الحدود السعودية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع الاشتباكات فى اليمن وقوات المجلس الانتقالى الانفصالى يسلمون قاعدتين

التحالف العربى: السعودية والإمارات مع اليمن حتى تحرير أراضيه بالكامل

محافظة الجوف

اليمن

اخبار اليمن

الحوثيين



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: «السيسى» حين يقول: «أنا مش سياسى»!

خالد صلاح يكتب: «السيسى» حين يقول: «أنا مش سياسى»!

"التعليم" تسلم المدارس 600 ألف استمارة ورقية لطلاب الثانوية العامة

"التعليم" تسلم المدارس 600 ألف استمارة ورقية لطلاب الثانوية العامة

رغم الإغراءات القطرية.. الكونجرس الأمريكى يواجه "تميم".. مسئولون أمريكيون يطالبون الدوحة بوقف تمويل الإرهاب.. والدوحة تقدم عرض توسيع مساحة القاعدة الأمريكية لديها وإنشاء مدينة للجنود وتحمل تكاليفها

رغم الإغراءات القطرية.. الكونجرس الأمريكى يواجه "تميم".. مسئولون أمريكيون يطالبون الدوحة بوقف تمويل الإرهاب.. والدوحة تقدم عرض توسيع مساحة القاعدة الأمريكية لديها وإنشاء مدينة للجنود وتحمل تكاليفها

الزمالك يخسر النقطة 30 بعد 21 جولة بالدورى.. الأبيض يتعادل سلبيا مع إنبى بالظهور الخامس لإيهاب جلال.. نزيف مستمر للنقاط.. غضب الجماهير البيضاء.. كاسونجو يهدر هدفين.. اختفاء عنتر صفقة الشتاء..وبوكو لم يقدم جديدا

الزمالك يخسر النقطة 30 بعد 21 جولة بالدورى.. الأبيض يتعادل سلبيا مع إنبى بالظهور الخامس لإيهاب جلال.. نزيف مستمر للنقاط.. غضب الجماهير البيضاء.. كاسونجو يهدر هدفين.. اختفاء عنتر صفقة الشتاء..وبوكو لم يقدم جديدا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التحالف العربى: السعودية والإمارات مع اليمن حتى تحرير أراضيه بالكامل

التحالف العربى: السعودية والإمارات مع اليمن حتى تحرير أراضيه بالكامل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة