مقتل 15 مسلحا حوثيا فى محافظة الجوف باليمن





(أ ش أ)

قُتل 15 مسلحا من ميليشيات الحوثى فى كمين نصبته قوات الجيش اليمنى لهم فى منطقة المهاشمة، بمحافظة الجوف شمال اليمن.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، عن مصادر يمنية عسكرية - لم تسمها - قولها "إن العناصر الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع تم طردها منها فى الأيام الماضية جنوب منطقة المهاشمة، ونصبت لها قوات الجيش اليمنى كمينا محكما أدى إلى مقتل غالبية تلك العناصر وإصابة آخرين"، مشيرة إلى أن الجيش استولى على 3 عربات تابعة للحوثيين وعليها الرشاشات الثقيلة.

يذكر أن الجيش اليمنى يواصل عملياته العسكرية لتحرير ما تبقى من مناطق فى الجوف، عقب نجاحه فى السيطرة على مديرية خب الشعف الواقعة على الحدود السعودية.