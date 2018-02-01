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الخميس، 01 فبراير 2018 08:34 م
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مقتل رجل داخل منجم فحم غير قانونى فى ولاية جرادة المغربية

الخميس، 01 فبراير 2018 06:27 م
مقتل رجل داخل منجم فحم غير قانونى فى ولاية جرادة المغربية عمال بمنجم فحم


الرباط (أ ف ب)
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قُتل رجل الخميس، داخل منجم غير قانونى لاستخراج الفحم فى جرادة، المدينة المنجمية السابقة فى شمال شرق المغرب التى تشهد تظاهرات منذ مقتل شقيقين فى منجم فحم مهجور قبل أكثر من شهر.

وقال ناشط محلى لوكالة فرانس برس، إن الحادثة وقعت قبل ظهر الخميس، لافتا أيضا إلى إصابة شخص آخر بجروح.

وأكدت السلطات المحلية فى اتصال مع فرانس برس "مقتل رجل فى منجم مهجور فى جرادة"، من دون أن تحدد ظروف مقتله.

وفى نهاية ديسمبر، أثار مقتل شقيقين داخل منجم مهجور آخر، غضب السكان الذين يعتبرون أنهم "مهمشون" ويتظاهرون ضد السلطات متهمين إياها بأنها "تخلت" عنهم.

ويخاطر مئات عمال المناجم بحياتهم فى جرادة الفقيرة لاستخراج الفحم الحجرى خلسة.

وقد أثارت حادثة الخميس، موجة غضب جديدة، وأظهرت أشرطة فيديو على فيسبوك حشدا من مئات الأشخاص بعد مقتل "شهيد آخر".

وتوجه وفدان وزاريان إلى جرادة منذ بداية يناير، وتم عرض "خطة طوارئ" لم تلق رضى المتظاهرين.

وشهد المغرب فى الأشهر الأخيرة حركات احتجاج اجتماعية أخرى فى منطقة الريف "شمال" بعد مقتل تاجر سمك فى أكتوبر 2016 وكذلك فى الجنوب الصحراوى بعد انقطاع المياه. 


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