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الخميس، 01 فبراير 2018 08:49 م
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مقتل جنديين تركيين بصاروخ أطلقه المتمردون الأكراد

الخميس، 01 فبراير 2018 06:35 م
مقتل جنديين تركيين بصاروخ أطلقه المتمردون الأكراد قوات الجيش التركى


أنقرة (أ ف ب)
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ذكرت وسائل إعلام تركية أن جنديين تركيين قتلا الخميس، فى جنوب شرق تركيا إثر هجوم صاروخى نفذه متمردون أكراد انطلاقا من شمال العراق.

وقالت وكالة دوجان الخاصة للأنباء إن جنديين آخرين أصيبا بجروح إثر سقوط الصاروخ قرب قاعدة عسكرية فى محافظة هكارى.

وأضافت الوكالة أن الهجوم نفذه حزب العمال الكردستانى المحظور، الذى يخوض تمردا داميا على الأراضى التركية منذ 1984.

وقتل فى النزاع أكثر من 40 ألف شخص، وتصنف أنقرة وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستانى "منظمة إرهابية".

ويأتى مقتل الجنديين بعد إعلان الجيش التركى مقتل أحد جنوده فى هجوم شنته "المنظمة الانفصالية الارهابية"، التسمية التركية الرسمية لحزب العمال الكردستانى، فى محافظة آجرى بشرق تركيا.

وتجدد القتال بين قوات الأمن التركية وحزب العمال الكردستانى مع انهيار وقف لإطلاق النار فى 2015.

وينفذ الجيش التركى بشكل متكرر غارات جوية تستهدف مقاتلى حزب العمال الكرستانى فى منطقة جبال قنديل فى العراق.

وتقوم القوات البرية أيضا أحيانا بعمليات توغل فى المنطقة.

وأطلقت أنقرة فى 20 يناير عملية حدودية فى شمال سوريا تستهدف مقاتلى "وحدات حماية الشعب" الكردية التى تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستانى. 


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