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مصرع 4 أشخاص فى تفجير انتحارى بمخيم للنازحين بنيجيريا

الخميس، 01 فبراير 2018 05:10 ص
مصرع 4 أشخاص فى تفجير انتحارى بمخيم للنازحين بنيجيريا تفجير انتحارى بمخيم للنازحين بنيجيريا أرشيفية


كانو (أ ف ب)
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أعلنت السلطات النيجيرية، مقتل 4 أشخاص وإصابة 44 آخرين فى تفجير انتحارى استهدف، الأربعاء، مخيما للنازحين فى مدينة مايدوجورى (شمال شرق)، مشيرة إلى أن الاعتداء يحمل بصمات جماعة بوكو حرام.

وقال غاربا أدريس غارغا رئيس فرع "الوكالة النيجيرية لتنظيم الاغاثة" فى شمال شرق البلاد، أن الانتحارى تسلق السياج المحيط بمخيم دالورى الواقع قرب مدينة مايدوجورى وفجر حزامه الناسف وسط خيام النازحين، وأضاف "لقد قتل الانتحارى اربعة اشخاص واصاب 44 آخرين بجروح، بينهم من هم فى حال حرجة"، وأوضح المسئول الاغاثى، أن الهجوم الذى تتبنه أى جهة فى الحال، يحمل بصمات جماعة بوكو حرام الجهادية.

وبحسب المصدر نفسه فان هذا الهجوم تلاه بعد دقائق قليلة هجوم ثان نفذته هذه المرة امرأة انتحارية فجرت نفسها خارج المخيم ولكن من دون ان تتمكن من إصابة أحد بأذى.

وقال "لقد اقتربت امرأة انتحارية من متاجر تقع خارج المخيم حيث كان هناك جمع من الناس ولكن لحسن الحظ فإن هؤلاء شكوا فى امر هذه المرأة وتفرقوا سريعا قبل ان تفجر حزامها الناسف".


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