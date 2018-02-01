مصرع طفلة غرقا فى بالوعة صرف بأسيوط





أسيوط - هيثم البدري

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها فى بالوعة صرف صحى حال قيامها باللهو أمام منزلها بالغنايم فى أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة الغنايم بوصول بلاغ من المستشفى المركزى بوصول الطفلة (جاسى جريس) 4 سنوات جثة هامدة إثر سقوطها ببلاعة صرف صحي غير مغطاه بالشارع.

وبالإنتقال وسؤال والد الطفلة أقر أن نجلته كانت تلهو أمام العمارات السكنية مقر إقامتهم، ثم إختفت فجأة وبحثنا عنها فى كل مكان بالشارع ثم عثر عليها من خلال (الشبشب) الذى وجدوه أعلى البلاعة بعد سقوطها فيها .

وتبين من خلال التقريرالطبي أن الطفله توفيت " باختناق الغرق" دون وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العام وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الأهالى أن البلاعة مكشوفة منذ 3 شهور وتم إخطار رئاسة مجلس مدينة الغنايم وتقدموا بأكثر من شكوى دون جدوى .