مصدر أمنى: لا شبهة جنائية فى وفاة مسجون داخل مستشفى أم المصريين





كتب بهجت أبو ضيف

أكد مصدر بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية فى وفاة مسجون أثناء تلقيه العلاج بمستشفى أم المصريين.

وأكد المصدر أن المتهم تلقى العلاج سابقا عدة مرات، لكونه صاحب تاريخ مرضى، ومسن، وأثناء قضائه عقوبة السجن فى قضية مخدرات، أصيب بأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

وأضاف المصدر بأنه تم إنهاء الإجراءات الخاصة بدفنه وتم تسليم جثمانه لأفراد أسرته.

كان اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا بوفاة متهم أثناء تلقيه العلاج بمستشفى أم المصريين، وإخطار النيابة التى تولت النيابة التحقيق.