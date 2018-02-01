مستثمر لوزير الصناعة: عندى أزمة فى دباغة جلود التماسيح.. وقابيل: يخص البيئة

مستثمر لوزير الصناعة: عندى أزمة فى دباغة جلود التماسيح.. وقابيل: يخص البيئةالخميس، 01 فبراير 2018 07:53 م
حسين الشبكشى أحد المستثمرين السعوديين بمصر
كتب إسلام سعيد - حسام الشقويرى
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قال حسين الشبكشى أحد المستثمرين السعوديين بمصر، إن الحكومة المصرية أصبحت صديقة الأعمال فى مصر، مشيرة إلى أن هناك أزمة نواجهها حاليا وهى ازدواجية الولاية للجهات الحكومية فى بعض القضايا الاقتصادية خاصة أزمة الاستثمار فى دباغة جلود التماسيح.
ورد وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، على أزمة ازدواجية القرار فى بعض القضايا، أنه لا يوجد أى مانع للتدخل فى حل أى أزمة،ومشكلة الاستثمار فى دباغة جلود التماسيح يخص وزارة البيئة، مضيفا " لو على الاستثمار فى دباغة الحلود فلدينا أكبر مدينة للدباغة يمكن الاستفادة منها".
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