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مساعدات عينية وطبية وتجهيزات عرائس من جمعية خيرية للمستحقين بالوادى الجديد

الخميس، 01 فبراير 2018 07:03 م
مساعدات عينية وطبية وتجهيزات عرائس من جمعية خيرية للمستحقين بالوادى الجديد أثناء توزيع المساعدات


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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نظمت محافظة الوادى الجديد احتفالية كبرى لتسليم هدايا عينية لعرائس مقبلات على الزواج وأطفال أيتام من أبناء المحافظة بقاعة ديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار النهوض بالدور المجتمعى على أرض محافظة الوادى الجديد ووسط جو من الفرحة والسعادة.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبحضور اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة وحافظ محمد حافظ نائب المدير التنفيذى لإدارة المحافظات بإحدى الجمعيات الخيرية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالوادى الجديد.

وقام اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة نيابة عن اللواء المحافظ بتوزيع الأجهزة المنزلية لعدد 70 عروسة شملت "غسالة – ثلاجة -بوتجاز – أنبوبة" لكل عروسة كما وزع أيضا هدايا عينية لعدد 45 طفلا يتيما.

وأثنى مصطفى خلال كلمته بالحفل على الدور الهام والجهد المبذول التى تقوم به الجمعيات الأهلية على أرض الوادى الجديد بتقديمها مساعدات إنسانية للمواطنين فى مختلف المجالات.

ومن جانبه صرح حافظ محمد حافظ ممثل الجمعية بأنه استكمالا للقافلة التى بدأت اعمالها اليوم سوف ابتداء يقوم غدا الجمعة العاملين المتطوعين بالجمعية وعددهم 600 متطوع بالعمل على إنشاء 70 سقف منزل بقرى الأربعين بمركز باريس، بالإضافة إلى إنشاء عدد 4 منازل كاملة للأسر التى ليس لها مأوى.

وأضاف حافظ بأنه سوف يتم دعم عدد " 50"، أسرة من محدودى الدخل بمساعدات عينية تشمل" سراير – مراتب - بطاطين- أجهزة"، بالإضافة إلى دعم 10مراكز المحافظة بعدد " 500 " بطانية ودعم عدد 50 عامل من عمال خدمات المعاونة بمختلف المصالح الحكومية .

كما أعلن حافظ أن الجمعية سوف تدفع بقافلة طبية مجانية لمدة 3 أيام تبدأ من الخميس القادم، لعلاج أهالى قرى الأربعين ومركز الخارجة وبذلك تقدر قيمة إجمالى المساعدات المقدمة لأهالى المحافظة بنحو 2 مليون جنيه.


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