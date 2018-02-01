مسئول أمريكى: نحتفظ بحق اتخاذ إجراء عسكرى ضد الحكومة السورية





رويترز

أعلن مسئول أمريكى كبير، اليوم الخميس، أن أمريكا تحتفظ بحق اتخاذ إجراء عسكرى ضد الحكومة السورية حال إقتضاء الأمر لمنع أو ردع استخدام الأسلحة الكيماوية.

واضاف المسئول أن قوات الحكومة السورية واصلت استخدام الأسلحة الكيماوية من حين لآخر وبكميات أصغر منذ هجوم أبريل الماضى، مؤكدا على أن الهجمات الكيماوية الأخيرة فى سوريا تشير إلى أن قوات الحكومة السورية ربما تطور أسلحة جديدة.

وأوضح المسئول أنه حال عدم تكثيف المجتمع الدولى سريعا الضغوط على الأسد فإن الأسلحة الكيماوية السورية ستنتشر وربما تصل لشواطئ أمريكا.