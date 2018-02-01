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مريض بالكبد فى الشرقية: نفسى فى مشروع يكفينى شر السؤال

الخميس، 01 فبراير 2018 05:00 ص
مريض بالكبد فى الشرقية: نفسى فى مشروع يكفينى شر السؤال الشبراوي محمد علي


الشرقية – فتحية الديب
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"نفسى فى أى مشروع أصرف منه على عيالى، أسد ديون جهاز بنتي".. بهذه الكلمات بدأ الشبراوى محمد على 57 سنة، من قرية الصوينى بديرب نجم بمحافظة الشرقية، حديثه لـ"اليوم السابع" شاكيًا قلة ذات اليد ودخله الشهرى المقتصر على 400 جنيه معاش الضمان الاجتماعى.

وأشار الشبراوى، إلى أنه مريض بالكبد وحالته متأخرة، وأن الله رزقه بسبعة أبناء "4 بنات و3 أولاد" أكبرهم يعانى من مرض نفسي، موضحًا: ابنى تعبان وبنتى الكبيرة استلفت 6 آلاف جنيه علشان أجهزها، وعايشين أنا والعيال وأمهم فى أوضتين متعرشين بالخشب".

وناشد الشبراوي، أهل الخير بمساعدته على سداد ديونه وتوفير أى شىء يضمن حياة كريمة له ولأسرته، قائلًا: "يا ريت اللى يسمع شكوتى من المسؤولين يساعدنى فى عمل مشروع أدفع الديون اللى عليا، وإنى ألاقى حاجة أصرف منها على عيالي.. والله مالناش غير ربنا واللى بيدخل لى فى الشهر 400 جنيه من المعاش مش مكفيين حتى العلاج".

للتواصل مع الحالة :01005828578

 


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