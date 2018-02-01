مدير أمن المنيا يشهد الدورة التدريبية 57 لتنمية المهارات





المنيا- حسن عبد الغفار

شهد اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا ختام الدورة التثقيفية رقم (57) لتنمية المهارات فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية بإدارة الحماية المدنية عدد " 38 "متدرب" 33 أفراد"، "8 مدنيين".

وعقد مدير الأمن لقاء عام مع المتدربين محوره الرسالة السامية لجهاز الشرطة والتأكيد على احترام حقوق الإنسان فى ظل القانون وكذا حسن معاملة المواطنين وتركزت محاوره على التحلى بالقيم والمثل الانضباطية والأخلاقية والحفاظ على هيبة الجهاز الذى ينتمون إليه، والتفانى فى العمل وتنفيذ الرسالة الأمنية فى صورتها المثلى.

كما شدد مدير الأمن على فتح قنوات اتصال مع المواطنين وسرعة إنجاز عملهم لكسب ثقتهم وصولا للتعاون المشترك للمواطنين مع الجهاز لإثراء الرسالة الأمنية الالتزام بالمهام المكلفين بها والواردة بخطط التأمين، بالإضافة إلى مراعاة قواعد التأمين الذاتى واليقظة التامة فى الخدمات.