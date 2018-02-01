مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية بمدينتى طوخ وشبرا الخيمة





القليوبية- نيفين طه

قاد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة على مدينتى شبرا الخيمة وطوخ وميدان المؤسسة تنفيذا لتعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

شارك فى الحملة اللواء محمد درويش مدير إدارة مرور القليوبية، وإدارة المرافق والمباحث الجنائية تحت إشراف السيد اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، وتم فحص السيارات ومستقليها والكشف الجنائى على المشتبه فيهم جنائيا بواسطة الأجهزة الكمبيوتر الموجودة فى سيارات معدة لذلك للكشف عن المشتبه فيهم فى الحال لسرعة الإجراءات وتم ضبط العديد من السيارت بدون تراخيص وكذا الدراجات البخارية بدون لوحات معدنية.

وشدد مدير الأمن خلال الحملة على حسن معامله المواطنين والاستماع إلى شكاوى المواطنين وتلبيتها.