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مديرية الصحة فى بنى سويف: فحص 1365 مواطنا فى قافلة علاجية بـ" النواميس"

الخميس، 01 فبراير 2018 11:01 م
مديرية الصحة فى بنى سويف: فحص 1365 مواطنا فى قافلة علاجية بـ" النواميس" القافلة العلاجية


بنى سويف - أيمن لطفى
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نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة علاجية  بقرية النواميس بمركز الواسطى شمال بنى سويف ، وفحص خلالها الأطباء  1167 مواطنا  فى التخصصات المختلفة.

وذكر بيان لمديرية الصحة مساء اليوم ، أن القافلة المجانية نفذت داخل الوحدة الصحية بالقرية بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد حجازى منسق القوافل، وطه كمال مدير إدارى القوافل بالمديرية.

 وسحب  فنيو معملى الدم والطفيليات عينات من 161  حالة " 135 دم -  26 طفيليات "  فضلا عن   تحويل  20 حالة للمستشفيات  " 16  لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة  - 4 للحصول على الخدمة الطبية وإجراء الأشعة اللازمة  " ، بالإضافة إلى عقد ثمان  ندوات تثقيفية صحية  بحضور 135 سيدة .

 

 


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