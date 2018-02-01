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محكمة بريطانية تدين منفذ الهجوم قرب مسجد فى لندن يونيو الماضى

الخميس، 01 فبراير 2018 07:58 م
محكمة بريطانية تدين منفذ الهجوم قرب مسجد فى لندن يونيو الماضى الشرطة البريطانية


لندن (أ ف ب)
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دانت محكمة وولويتش فى شرق لندن الخميس، بالقتل ومحاولة القتل منفذ الهجوم بواسطة شاحنة صغيرة على مسلمين فى جوار مسجد فينسبورى بارك فى العاصمة البريطانية فى يونيو 2017، وسيتم تحديد العقوبة فى وقت لاحق.

ونفى دارين أوزبورن (48 عاما) أن يكون قد نفذ الهجوم الذى وقع مساء أحد أيام شهر رمضان وأسفر عن قتيل و12 جريحا، موضحا خلال محاكمته أنه كان فقط يستقل الشاحنة التى قادها شخص آخر أورد أن اسمه ديف، لكن المحققين أكدوا أنه تحرك بمفرده.

وقالت الجهة الاتهامية إن المسلمين شكلوا "هاجسا" لدى المتهم وقد بات متطرفا فى الأسابيع التى سبقت الهجوم.

وعلقت ممثلة النيابة سو هيمينج بعد الإدانة أن "دارين أوزبورن خطط لهذا الهجوم ونفذه بسبب كره المسلمين".

وأضافت "كنا واضحين طوال المحاكمة أن الأمر يتصل بهجوم إرهابى وعليه اليوم أن يحاسب على أفعاله".

وصرح الكومندان دين هايدون قائد دائرة مكافحة الإرهاب فى الشرطة البريطانية لصحفيين "منذ بداية تحقيقنا، لم نعثر على أى دليل يثبت أن أوزبورن لم يتحرك بمفرده"، واصفا إياه بأنه "شخص مختل وسىء وملىء بالكراهية".

وبعد منتصف ليل 19 يونيو 2017، صدم أوزبورن بشاحنة صغيرة اشخاصا كانوا متجمعين قرب مسجد فينسبورى بارك لمساعدة شخص متوعك قضى نتيجة الهجوم.


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