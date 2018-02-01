محافظ كفر الشيخ يبحث توسعة مصنع الغزل مع الوفد اليابانى على مساحة 80 فدانا





كفر الشيخ – محمد سليمان

بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، مع الوفد اليابانى وممثلى بنك التعاون الدولى اليابانى، على مساحة 80 فدانا بمنطقة البرلس شمال المحافظة "أرض ملاحة منيسى أملاك دولة مستردة"، بجانب بحث تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التى تقام على أرض كفرالشيخ، بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، والمهندس على عبد الستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس حسين ابوشفتورة، رئيس مجلس ادارة شركة المحلة للغزل والنسيج، والمهندس عثمان الهنداوى، رئيس القطاع الهندسى بالشركة القابضة للغزل والنسيج، وعدد من القيادات التنفيذية .

وقال محافظ كفرالشيخ، إن تطوير مصنع غزل كفرالشيخ من أهم المشروعات التى تقام على أرض محافظة كفرالشيخ خلال العام 2018، حيث يتم توسعته على مساحة 80 فدانا بشمال البرلس، مضيفاً، إنه سيتم وضع خطة لتطوير مصنع الغزل بكفرالشيخ الذى أنشئ عام 1973، بالإضافة إلى تحديث المعدات والماكينات للتغلب على مشاكل الماكينات القديمة، ودراسة وحل جميع المعوقات الحالية، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأعمال والأجهزة المعنية، لتحقيق إنتاجية وجودة عالية، لافتًا إلى أن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات القومية التى تهتم بها الدولة، وبخاصة أن محافظة كفرالشيخ من أولى المحافظات الزراعية بها تنوع المحاصيل وتحقق أعلى إنتاجية للقطن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مشروع تطوير مصنع الغزل ضمن عدد من المشروعات التى يتم إقامتها على أراضى أملاك الدولة التى تم استعادتها خلال حملة حق الشعب، وأهما مصنع فصل الرمال السوداء مستمرة بشمال شرق البرلس على مساحة 80 فدانًا، بالإضافة إلى متابعة المخطط الجديد للتنمية بشمال شرق البرلس، لإنشاء مجمع مزارع دواجن بطاقة إنتاجية 6 ملايين طائر - مرحلة أولى - وبورصة زراعية دولية، وبورصة دولية للدواجن، ومجمع متكامل لأسواق الجملة، واقامة مجمع طبى بشرق مدينة كفرالشيخ على مساحة 65 فدانا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات تحت الدراسة.

وقال محافظ كفرالشيخ، سيتم تطوير حديقة صنعاء، والتى تعد مقصدًا للعديد من الزوار ومتنفس ترفيهى متميز لأبناء المحافظة، والمحافظات المجاورة، لتتناسب مع حاجة المواطنين لاحتوائها على أماكن ترفيهية متميزة، وحديقة الحيوان، بالإضافة إلى نافورة وشلالات مياه وحمام سباحة وفندق ومطعم متميز فضلاً عن المسطحات الخضراء، بالحديقة، وتأمينها بوضع 8 كاميرات مراقبة رئيسية فى مدخل الحديقة ومحيطها تعمل على مدار الساعة لتوفير سبل الراحة، ومراقبة الخدمات المقدمة لزوار الحديقة، بالإضافة إلى إقامة مسرح حديث، وسينما أطفال، مزودة بالألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى إقامة سينما 3D لجميع المراحل العمرية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم إقامة مول تجارى بنادى كفرالشيخ الرياضى بتكلفة 35 مليون جنيه على مساحة 1000 م2، ويتم تنفيذه خلال عامين، لتقديم خدمة متميزة لأبناء المحافظة، فضلاً عن توفير مورد ذاتى للنادى يسهم فى تحسين الخدمات الرياضية .