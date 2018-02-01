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محافظ دمياط يبحث مع جهاز التعمير آلية تلقى طلبات تقنين أراضي وضع اليد

الخميس، 01 فبراير 2018 11:46 م
محافظ دمياط يبحث مع جهاز التعمير آلية تلقى طلبات تقنين أراضي وضع اليد اجتماع المحافظ


دمياط - معتز الشربينى
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اجتمع اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع المهندس محمد رجب رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة ، وذلك للتنسيق في العديد من الموضوعات .

حيث ناقش المحافظ معه آلية تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد الواقعة داخل حيز جهاز التعمير ، على ان يتم تقديم كافة الطلبات إلى جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة وليس إلى ديوان عام المحافظة ، لذا يهيب المحافظ بالمواطنين الراغبين فى تقنين أراضيهم سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي الكائن بجوار مقر جهاز التعمير لتقديم أوراقهم ، علما بأن جهاز التعمير هو المسؤل عن إبداء الرأي الفني والمالي داخل حدود أراضي الجهاز .

وأعلن المحافظ أن المحافظة وجهاز التعمير بصدد اعتماد القرار الجمهوري رقم 546 لسنة 1980 بتحديد الحيز العمراني لمدينة دمياط الجديدة ، وذلك بناء على الإجراءات التى اتبعتها المحافظة لتوفير أراضي للمحافظة لتعظيم الاستفادة من الأراضي لصالح شباب المحافظة ، حيث تم عمل حصر بالأراضي  والخرائط الفعلية التى وصلت إلى 17 ألف فدان ، وذلك بالتعاون مع جهاز التعمير .

 

 


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