محافظ الغربية: 337 مليون جنيه قروضا من برنامج مشروعك وفرت 8300 فرصة عمل





الغربية عادل ضرة

أكد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أن قيمة القروض المنصرفة للمشاريع المنفذة بالمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت ما يزيد عن 337 مليون جنيه. وتمت إقامة نحو 3800 مشروع تمثلت فى مشاريع تجارية وزراعية وصناعية وخدمية وفرت ما يقرب من 8300 فرصة عمل بجميع مراكز ومدن محافظة الغربية.

وأضاف محافظ الغربية، أنه يوجد أكثر من 300 مشروع تحت الدراسة بقيمة أكثر من 150 مليون جنيه وتوفر ما يقرب 3000 فرصة عمل داخل محافظة الغربية خلال الفترة القادمة.