video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 فبراير 2018 08:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية: 337 مليون جنيه قروضا من برنامج مشروعك وفرت 8300 فرصة عمل

الخميس، 01 فبراير 2018 05:56 م
محافظ الغربية: 337 مليون جنيه قروضا من برنامج مشروعك وفرت 8300 فرصة عمل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية


الغربية عادل ضرة
إضافة تعليق

أكد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أن قيمة القروض المنصرفة للمشاريع المنفذة بالمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت ما يزيد عن 337 مليون جنيه. وتمت إقامة نحو 3800 مشروع تمثلت فى مشاريع تجارية وزراعية وصناعية وخدمية وفرت ما يقرب من 8300 فرصة عمل بجميع مراكز ومدن محافظة الغربية.

وأضاف محافظ الغربية، أنه يوجد أكثر من 300 مشروع تحت الدراسة بقيمة أكثر من 150 مليون جنيه وتوفر ما يقرب 3000 فرصة عمل داخل محافظة الغربية خلال الفترة القادمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الغربية يوجه مع أسر الطلاب للقضاء على التسرب من التعليم

محافظ الغربية يقترح تطبيق "البصمة"وكاميرات المراقبة للحد من الغياب بالمدارس

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة الغربية

مشروعك

اقامة مشاريع

فرص عمل للشباب



لا تفوتك
هاشتاج "هنفوضك تانى ياسيسى" يتصدر تويتر لليوم الثانى

هاشتاج "هنفوضك تانى ياسيسى" يتصدر تويتر لليوم الثانى

التعليم: بعد غد انطلاق الفصل الدراسى الثانى ولا تأجيل للدراسة

التعليم: بعد غد انطلاق الفصل الدراسى الثانى ولا تأجيل للدراسة

مؤسسات الدولة فى الطريق إلى العاصمة الإدارية.. أحمد زكى عابدين: نقل الرئاسة والحكومة خلال 18 شهرًا من الآن.. كل الأعمال تخضع للتخطيط وليست عشوائية.. ولم نأخذ مليمًا من الدولة.. ومشروع العاصمة الإدارية استثمارى

مؤسسات الدولة فى الطريق إلى العاصمة الإدارية.. أحمد زكى عابدين: نقل الرئاسة والحكومة خلال 18 شهرًا من الآن.. كل الأعمال تخضع للتخطيط وليست عشوائية.. ولم نأخذ مليمًا من الدولة.. ومشروع العاصمة الإدارية استثمارى

سوق انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الشتوى بعد غلق باب القيد.. الأهلى يتعاقد مع صلاح محسن ويستعيد الكابيتانو..الزمالك يضم النقاز وعنتر وعبد العزيز.. والإسماعيلى يكتفى بتوماس وعلى.. ولاعب القلعة الحمراء فى المصرى

سوق انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الشتوى بعد غلق باب القيد.. الأهلى يتعاقد مع صلاح محسن ويستعيد الكابيتانو..الزمالك يضم النقاز وعنتر وعبد العزيز.. والإسماعيلى يكتفى بتوماس وعلى.. ولاعب القلعة الحمراء فى المصرى

صور.. إيرانيات يتحدين القانون ويخلعن الحجاب فى شوارع بلادهن

صور.. إيرانيات يتحدين القانون ويخلعن الحجاب فى شوارع بلادهن

بطل الملاكمة حسام بكر يبدأ فى إجراءات التجنيس بأمريكا

بطل الملاكمة حسام بكر يبدأ فى إجراءات التجنيس بأمريكا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة