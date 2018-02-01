محافظ البحيرة تشيد بدور المشاركات المجتمعية فى النهوض بالعملية التعليمية

محافظ البحيرة تشيد بدور المشاركات المجتمعية فى النهوض بالعملية التعليميةالخميس، 01 فبراير 2018 04:59 م
المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أشادت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بدور المشاركة المجتمعية للنهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة، مؤكدة ضرورة استمرار التواصل لرفع مستوى المشاركة المجتمعية ودعمها لجميع الخطط والمشروعات والبرامج التنموية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة.
وأشارت فى بيان، إلى أن حجم المشاركة المجتمعية لدعم العملية التعليمية خلال الفصل الدارسى الأول من العام الدارسى الحالى بلغ 73 مليون و787 ألف جنيه قيمة تبرعات مقدمة لإنشاء مدارس متنوعة بمدن ومراكز المحافظة على مساحات من الأراضى تم تخصيصها تقدر بـ 9 أفدنة و6 قراريط.
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