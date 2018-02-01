محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان أوبريت قسم البستان بالثقافة

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان أوبريت قسم البستان بالثقافةالخميس، 01 فبراير 2018 01:01 ص
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن فى الاحتفالية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية واللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية الأوبريت الغنائى الاستعراضى قسم البستان حدوتة أبطال شجعان، والتى نظممها فرع ثقافة الإسماعيلية بمناسبة إحتفالات أعياد الشرطة.
الأوبريت غناء وألحان الفنان ماهر كمال وأشعار فتحى نجم بمشاركة فرقة أطفال الفنون الشعبية بالإسماعيلية وأداء عدد من نجوم المسرح
وقال الفنان ماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، أن فكرة الأوبريت تحكى عن أحداث معركة الشرطة بقسم البستان فى 25 يناير 1952، والتى استشهد فيها عدد من رجال الشرطة والفدائيين وأصيب آخرون، فى معركة غير متكافئة بين البوليس المصرى والقوات البريطانية
وحضر الاحتفالية عدد من نواب الإسماعيلية وأسر الشهداء وقيادات مديرية أمن الإسماعيلية.
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