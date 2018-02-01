محافظ الإسكندرية يعلن استكمال مشروع الصرف الصحى بالعامرية





الإسكندرية - جاكلين منير

اجتمع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بممثلى الشركة الألمانية المنفذة للمرحلة الأولى من مشروع محطة الصرف الصحى بمنطقة العامرية، والتى تخدم ما يقرب من 970 ألف نسمة بطاقة استيعابية تصل إلى 100 ألف متر مربع يوميا، وذلك لدراسة استكمال المشروع وتنفيذ المرحلة الثانية منه لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف مربع أخرى لخدمة أهالى منطقة العامرية، جاء ذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

وأكد المحافظ أن المشروع يعتبر من أهم المشروعات الخدمية التى تخدم الأجيال القادمة، مشيدا بالمجهود الكبير الذى تبذله شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لحل كافة مشكلات الصرف الصحى ورفع كفاءة منظومة الصرف بالمدينة وخاصة فى الأماكن الأكثر احتياجا.