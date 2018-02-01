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محافظ الأقصر يتفقد موقع حريق مول تجارى بشارع السوق بمدينة إسنا

الخميس، 01 فبراير 2018 03:54 ص
محافظ الأقصر يتفقد موقع حريق مول تجارى بشارع السوق بمدينة إسنا محافظ الأقصر يتابع السيطرة على حريق مول تجارى بمدينة إسنا


الأقصر – أحمد مرعى
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توجه محمد بدر محافظ الاقصر، فجر اليوم الخميس إلى مدينة إسنا، لمتابعة أعمال رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، فى السيطرة على حريق نشب فى مول تجارى بشارع السوق بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر.
 
وأكد محمد بدر محافظ الاقصر، أنه تم إخماد النيران قبل إمتدادها للمحلات والمنازل المجاورة، دون خسائر بشرية أو مصابين.
 
البداية كانت بتلقى اللواء مصطفي صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بنشوب النيران في مول تجاري بشارع السوق بوسط مدينة إسنا، فانتقلت على الفور 4 سيارات إطفاء لموقع الحريق للسيطرة علي النيران قبل امتداداها لباقى المحلات فى شارع السوق.
 
ونجحت مجهودات رجال الإطفاء بمعاونة الأهالي فى السيطرة علي النيران قبيل إمتدادها لباقي المنازل والمحلات المجاورة، حيث أن شارع السوق منطقة سكنية كبيرة بوسط مدينة إسنا، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
محافظ الأقصر يتابع السيطرة على حريق مول تجاري بمدينة اسنا
محافظ الأقصر يتابع السيطرة على حريق مول تجاري بمدينة إسنا

4 سيارات إطفاء تنجح في السيطرة علي حريق مول تجاري
4 سيارات إطفاء تنجح في السيطرة علي حريق مول تجارى
 

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