مجلس "الملابس الجاهزة" يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة 20% فى 2018

كتب إسلام سعيد

يستهدف المجلس التصديرى للملابس الجاهزة تحقيق صادرات بقيمة 1.7 مليار دولار خلال عام 2018، بزيادة 20٪ عن عام 2017، وبلغت إجمالى صادرات القطاع خلال عام 2017 مليار و449 مليون دولار مقارنة بمليار و274 مليون دولار فى 2016 بارتفاع بلغ نسبته 14%.

وحول الأسواق الرئيسية لصادرات الملابس الجاهزة خلال عام 2017، تأتى الولايات المتحدة على رأس الدول بقيمه صادرت بلغت 726 مليون دولار محققة نسبه ارتفاع قدره 15% مقارنة بعام 2016 ثم تأتى أوروبا بقيمة صادرات بلغت 482 مليون دولار محققة نسبة ارتفاع قدره 14% مقارنة بعام 2016 ومن أهم الدول الأوروبية المستوردة من مصر، إسبانيا (133 مليون دولار محققة نسبة ارتفاع قدره 30%)، بريطانيا (107 ملايين دولار بنسبه نمو 5%) وإيطاليا (75 مليون دولار بنسبة نمو 31%) ثم فرنسا (55 مليون دولار بنسبة نمو 17%.

وحول خطة المجلس الترويجية لزيادة صادراته خلال الفترة المقبلة، أشار المجلس، إلى أن خطة الترويج ترتكز بالأساس على زيادة حصة مصر السوقية للصادرات فى الأسواق الحالية، وذلك من خلال المشاركة فى المعارض المتخصصة والبعثات الترويجية لزيادة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا اللذان يمثلان 55%، 30% من إجمالى صادرات القطاع.

وأنه من المقرر اشتراك المجلس بمعرض Sourcing at Magic فبراير الحالى بولايه لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 9 شركات مصرية عارضة من الملابس الجاهزة.

كما يستهدف المجلس التوسع فى الأسواق الأفريقية والعربية لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع أسواق دول القارة السمراء، وذلك فى ضوء السعى نحو تحقيق التكامل فى سلسلة الإنتاج وتماشياً مع خطة وتوجه الدولة نحو التعاون التجارى مع القارة السمراء والدول العربية.

الأسواق الأفريقية تمثل إحدى أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، خاصة مع افتتاح 5 مكاتب تجارية جديدة بالقارة السمراء شملت دول تنزانيا وغانا وأوغندا وجيبوتى وكوت ديفوار، كما تم افتتاح أول مركز لوجيستى بنيروبى بكينيا لتسهيل حركة التجارة ما بين مصر ودول شرق أفريقيا بالإضافة إلى عضويه مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية الأفريقية مثل الكوميسا والساداك.

وقال المجلس إنه يسعى إلى زيادة صادراته أيضاً من خلال تعزيز القيمة المضافة القائمة على المعرفة التقنية والإبداعية، كما يسعى إلى تطوير طرق الإنتاج والتكنولوجيا المستخدمة والتصميمات كى تتوافق مع المواصفات والذوق العالمى و ذلك من خلال استهداف تنظيم العديد من ورش العمل لمساعدة صغار المصدرين، وتقديم خدمات الدعم الفنى للمصدرين الجدد للمشاركة فى منظومة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى مساعدة صغار المصدرين فى الحصول على سبل الائتمان والتمويل لصادراتهم من خلال الجهات المعنية.

ونظم المجلس التصديرى للملابس الجاهزة مؤخراً ندوة لتعريف الشركات بكيفية المشاركة فى المعارض شاركت فيها 30 شركة من الشركات العاملة فى قطاع الملابس الجاهزة، وعدد من الخبراء والمتخصصين فى تنظيم المعارض بالخارج.

وحول جهود المجلس الحالية لدعم وتعميق تنافسية سلاسل القيمة المضافة لصناعة الملابس الجاهزة، جارى العمل حالياً مع لجنة تعميق الصناعة بالمجلس على مشروع تنمية سلاسل القيمة المضافة بالصناعات المغذية (الإكسسوارات) حيث يهدف هذا المشروع إلى تخفيض الواردات وإحلالها بمنتجات محلية وجذب استثمارات أجنبية.

وفيما يخص التنسيق مع جهات الصناعة المعنية لدعم وتطوير مجال التصاميم والموضة، فأنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع بروتوكول تعاون مع مركز التصميمات والموضة التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا الابتكار بوزارة التجارة والصناعة، لمساعدة الشركات فى إعداد العديد من التصميمات بالإضافة إلى الاستعانة بمصممين مؤهلين للعمل فى المصانع.

وفى ضوء تعزيز المحور الخاص بخلق تكامل فى سلاسل الانتاج الأفريقية وجعل مصر مركزا لوجيستيا ومنفذا دوليا للصناعات النسيجية الأفريقية، تجدر الإشارة إلى أنه جارى الإعداد لفعاليات الدورة الثالثة لمعرض Destination Africa والمقرر إقامته خلال الفترة من 11-12 نوفمبر 2018 والذى شهد فى دورته الثانية إقبالا واسعاً من حيث عدد العارضين الذى وصل إلى 60 عارضًا مصريًا من مصدرى الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية والإكسسوارات، و14 عارضًا من عدة دول أفريقية مثل "كينيا – إثيوبيا – نيجريا – جنوب أفريقيا – موريشيوس – أوغندا وغانا"، إلى جانب أنه نجح فى استقطاب 200 مشترى دولى من دول أمريكيا وأوروبا والصين والبرازيل وتركيا وغيرها كما أكد معظم العارضين أن حجم المبيعات المتوقع يتخطى الـ100ـ مليون دولار.

وفيما يخص مبادرة "وظيفتك جنب بيتك" يستهدف المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إنشاء 100 وحدة صناعية ضمن مبادرة «وظيفتك جنب بيتك» فى 6 محافظات خلال 3 سنوات بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه، فأن المرحلة الأولى لمشروع «وظيفتك جنب بيتك» تضمنت إنشاء 12 وحدة إنتاجية بمحافظة القليوبية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 8 وحدات بنهاية سبتمبر الماضى، بما وفر ألف فرصة عمل مباشرة و4 آلاف غير مباشرة، وأنه من المقرر الانتهاء من باقى الوحدات خلال خمسه أشهر وتتراوح الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدات ما بين 60 - 70 ألف قطعة شهرياً للوحدة الواحدة.

وفى إطار التوسع فى تبنى المبادرة، وقع المجلس التصديرى للملابس بروتوكول تعاون مع محافظ كفر الشيخ مايو الماضى لتفعيل المبادرة والذى يستهدف إنشاء 8 وحدت انتاجية، لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وقيام المصانع الكبيرة بإنشاء وحدات تابعة لها فى المناطق كثيفة العمالة لخلق وظائف جديدة هناك وتجنب نقل العمالة إلى مسافات بعيدة كما يحدث حاليا.