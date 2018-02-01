مجلس الشيوخ البولندى يقر قانونا بشأن المحرقة النازية رغم معارضة إسرائيل

مجلس الشيوخ البولندى يقر قانونا بشأن المحرقة النازية رغم معارضة إسرائيلالخميس، 01 فبراير 2018 03:17 ص
البرلمان البولندى
وارسو (أ ف ب)
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أقر مجلس الشيوخ البولندى، الخميس، قانونا يرمى الى الدفاع عن صورة البلاد بتجريمه استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية" فى الحديث عن المعسكرات النازية، وهو تشريع تعارضه إسرائيل التى قالت أن وارسو تحاول من خلاله "إعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة".
وأتى إقرار القانون بعيد ساعات من إبداء الولايات المتحدة "قلقها" إزاء التشريع الجديد، محذرة وارسو من أنه ستكون له "تداعيات" على "مصالح بولندا وعلاقاتها الاستراتيجية، بما فى ذلك مع الولايات المتحدة وإسرائيل".
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