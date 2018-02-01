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مجلس الأعمال يدعو الشركات السعودية لتوسيع الاستثمارات بمصر

الخميس، 01 فبراير 2018 06:25 م
مجلس الأعمال يدعو الشركات السعودية لتوسيع الاستثمارات بمصر خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى السعودى


كتب إسلام سعيد - حسام الشقويرى - تصوير محمد الحصرى
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دعا مجلس الأعمال المصرى السعودى، الشركات من الدولتين لتوسيع الاستثمارات المشتركة، وخاصة توسيع الشركات السعودية من تواجدها بالسوق المصرى من أجل الاستفادة من المميزات الاستثمارية التى تتيحها مصر حاليا فى ظل خطوات الإصلاح الكبيرة بمصر.

قال الشيخ عبد الله بن مرعى نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى- الجانب السعودى-  إن مصر تجنى حالياً ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته منذ فترة.

وأضاف مرعى، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى السعودى والمنعقد بالقاهرة اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية تساند فى مصر فى تلك الخطوات الإصلاحية، داعياً  الشركات المصرية لتوسيع استثماراتها فى ظل مناخ الاستثمار  الجديد فى المملكة، معربا عن رغبته بأن تكون هذه فرصة لزيادة الاستثمارات المشتركة.

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