مباحث الغربية: تنجح فى العثور على سيدة ادعت اختطافها

الغربية عادل ضرة

نجحت المباحث الجنائية بالغربية، من كشف غموض اختفاء سيدة متزوجة، بعد قيامها بالتوجة إلى أحد العزب التابعة لمركز قطور، بعد أن تعرفت على أحد الأشخاص عبر الفيس بوك، وقيام عشيقها بالاتصال بوالدها وزوجها وطلب فدية 5 ملايين جنيه بعد أن هربت السيدة إليه، وأقامت معة وشقيقة، فى إحدى الشقق بإحدى العزب التابعة لمركز قطور.

ترجع الواقعة، إلى تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بقيام "محمد .أ.أ" 24 سنة، ميكانيكى مقيم بعزبة شيكارة التابعة لمركز المحلة، زوج "رغدة أ ع" 17 سنة، بالإبلاغ عن اختفاء زوجته، وادعى اختطافها، على الفور قرر سرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وكشفت التحريات، ان الزوجة يوم الواقعة توجهت إلى والدة زوجها، بحجة تلبية مطالبها، وفرت هاربة، وقامت بالسفر إلى مدينة طنطا، وتقابلت مع شخص تعرفت علية عن طريق الإنترنت والفيس بوك، ثم توجة بها إلى إحدى الشقق بعزبة العجيزى التابعة لقرية كوم على بمركز قطور، وقامت الزوجة بالاتصال بزوجها، وادعت أن 3 أشخاص قاموا بخطفها وطلبوا فدية 5 ملايين جنيه، وإلا سيقوموا بقتلها، قام الزوج بالتوجة لوالد زوجته والذى يعمل خفيرا نظاميا، وقاما بالتوجة إلى مركز المحلة وتقدما ببلاغ باختطاف زوجته، أمام العميد علاء الغرباوى مأمور مركز المحلة، وتحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 1396 إدارى مركز المحلة.

وبعد ذلك، توجة الزوج لمركز المحلة، وقام بالابلاغ عن تلقية عدة رسائل ومكالمات من أحد الأرقام عبر التليفون المحمول، وباستخدام التقنية الحديثة تم تحديد مكان الزوجة وعشيقها، وقيامها بالاتفاق معة على اختلاق الواقعة للبقاء معة، وقاما بشراء احد خطوط المحمول بدون بيانات، واستخدامة فى الاتصال بالزوج وطلب الفدية، وتم تحديد مكان الإقامة اللذان يقيمان به، توجهت عدة مأموريات، وتم إلقاء القبض على العشيق والزوجة، وبمواجهتهما بما أسفرت عنة التحريات، اعترفا بقيامهما بالتعرف على بعضهما البعض عن طريق الانترنت و"الفيس بوك"، ونشبت بينهما علاقة وتوطدت إلى أن قامت بالاتفاق معة بالتوجة إليه إلى مدينة طنطا، حيث كان فى استقبالها وتوجة بها إلى عزبة العجيزى التابعة لقرية كوم على بمركز قطور، وأقاما مع شقيق العشيق، أخطرت النيابة العامة بمركز المحلة التى تباشر التحقيقات.