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مئات الأردنيين يتظاهرون مطالبين بإسقاط الحكومة بعد رفع أسعار الخبز

الخميس، 01 فبراير 2018 06:51 م
مئات الأردنيين يتظاهرون مطالبين بإسقاط الحكومة بعد رفع أسعار الخبز العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى


عمان (أ ف ب)
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تظاهر مئات الأردنيين الخميس، أمام مبنى رئاسة الوزراء الأردنية وأمام البرلمان فى عمان، وفى السلط (شمال غرب العاصمة) مطالبين بإسقاط الحكومة ومجلس النواب إثر رفع الأسعار.

وتجمع نحو 500 شخص أمام مبنى مجلس النواب فى منطقة العبدلى فى عمان حاملين لافتات كتب عليها "لا لسياسة التجويع" و"نحن الخط الأحمر، يسقط مجلس النواب" و"تسقط حكومة الجباية".

وهتف هؤلاء "الأردن بلد الأحرار، كلنا ضد رفع الاسعار" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة" و"الشعب يريد إسقاط النواب"، على ما أفادت مراسلة فرانس برس.

وتجمع العشرات أمام مبنى رئاسة الوزراء الأردنية فى عمان أيضا مطالبين برحيل الحكومة وإلغاء قرارات رفع الأسعار.

وهتف المشاركون "هذا الأردن أردنا والفاسد يرحل عنا" و"ليش نسكت، نسكت ليش ومطالبنا لقمة عيش" إضافة إلى "لا تقلى أمن وأمان والشعب كله جوعان". 


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