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مؤسسة البترول الكويتية: مصر حققت إنجازًا كبيرًا فى مشروع حقل "ظهر"

الخميس، 01 فبراير 2018 01:39 م
مؤسسة البترول الكويتية: مصر حققت إنجازًا كبيرًا فى مشروع حقل "ظهر" جانب من اللقاء


كتب أحمد أبو حجر
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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس نزار العدسانى الرئيس التنفيذى لمؤسسة البترول الكويتية والدكتور نبيل بورسلى المدير العام للمؤسسة والوفد المرافق لهما، وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع البترول بحضور وكيل أول الوزارة للبترول والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس شركة سوميد ورئيس شركة كوفبيك الكويتية.
 
 

وأكد الملا، خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين، والتى تحظى بدعم ورعاية القيادة السياسية وتشهد تطورًا مستمرًا وتنسيقًا دائمًا وتفاهمًا كاملًا، وأن من أبرزها التعاقد الذى يتم تجديده باستمرار مع هيئة البترول.

 

وأضاف وزير البترول، على أن اللقاء استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مشروع مصر القومى للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة ومشروع توسعات سوميد سواء بالنسبة للطاقة التخزينية أو تجهيزات الموانئ البحرية، والتى أصبحت قادرة على استقبال الشاحنات العملاقة للمنتجات البترولية والغاز المسال، كما استعرض أنشطة الاستثمارات البترولية الكويتية بمصر ومن أهمها شركة كوفبيك.

 

من جانبه هنأ العدسانى وزير البترول بالافتتاح الرئاسى لحقل ظهر مثمنًا ما حققته مصر من إنجاز فى تحقيق هذا المشروع والجهد الذى قامت به وزارة البترول وقطاعاتها المختلفة وشركاتها الوطنية بتروبل وإنبى وبتروجت وخدمات البترول البحرية التى قامت بتنفيذ المشروع فى وقت قياسى. 

 

وأشار العدسانى، إلى أن نقل الزيت الخام الكويتى عبر سوميد يحقق عوائدًا اقتصادية للجانبين ويحقق أهداف استراتيجية المؤسسة لعام 2030 والتى تهدف لتعزيز تواجد الخام الكويتى فى الأسواق الأوروبية، وأن توجه مصر للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول الجارى العمل به يلقى دعمًا كبيرًا وترحيبًا من المؤسسة لأهميته لمصر وتوافقه وهذا التوجه.


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طارق الملا

مؤسسة البترول الكويتية

تجهيزات الموانئ البحرية



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