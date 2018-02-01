ليتوانيا تعتقل 3 أشخاص بشبهة التجسس لروسيا





فيلنيوس (أ ف ب)

أعلنت السلطات الليتوانية الخميس، اعتقال 3 من مواطنيها للاشتباه بقيامهم بالتجسس لحساب روسيا، فى فصل جديد من قضايا التجسس على الجانب الشرقى للحلف الأطلسى.

وتم اعتقال الرجال الثلاثة فى ديسمبر الماضى ولا يزالون معتقلين بانتظار محاكمتهم فى قضيتين منفصلتين، إثر ورود معلومات استخباراتية عسكرية.

وقال قائد الشرطة الجنائية رولانداس كيشكيش للصحفيين "تصرفوا مقابل أموال من منظمة الاستخبارات الفيدرالية الروسية".

والمشتبه به الأول كان موظفا مدنيا فى سلاح الجو الليتوانى فيما الثانى مواطن ليتوانى يحمل إقامة روسية.

والثالث متهم بتزويد روسيا معلومات عن البحرية الليتوانية، وأكد قائد الاستخبارات العسكرية الكولونيل ريميجيوس بالتريناس أن الثلاثة كانوا عاجزين عن الوصول إلى معلومات سرية.

وليتوانيا من أبرز منتقدى التدخل الروسى فى أوكرانيا، وطالبت بوجود عسكرى أكبر للحلف الاطلسى فى شرق اوروبا للتصدى لموسكو.

والدولة العضو فى الاتحاد الاوروبى حكمت على 5 أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا وحليفتها بيلاروسيا منذ 2012.